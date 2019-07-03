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      Провалена реформа судочинства: хто дозволив Клюєву стати кандидатом у нардепи

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      Наталія Соколенко
      Наталія Соколенко / 24 канал

      Політики часів Віктора Януковича повертаються в український політикум. Днями країну обурила новина – ЦВК зареєструвала кандидатів у депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. У самому ж відомстві стверджують, що зробили це на вимогу суду.

      Членкиня Громадської ради доброчесності Наталія Соколенко у прямому ефірі 24 каналу сказала, що вина лежить, зокрема, й на нардепах, які не надали Громадській раді доброчесності права вето.

      Читайте також: Приклад безкарності часів Порошенка: чому одіозний Андрій Клюєв може повернутися в Україну

      Вона наголосила, що рішення про надання Клюєву та Шарію права бути кандидатами у нардепи ухвалювали недоброчесні судді.

      Андрій Клюєв та Анатолій Шарій
      Андрій Клюєв та Анатолій Шарій

      Судді Шишов та Дашутін не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики. Попри нашу позицію, Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила їх кандидатури та дозволили їм обіймати ці посади. А Петро Порошенко підписав указ на їх призначення, хоча ми казали цього не робити,
      – заявила Соколенко.

      На її думку, саме через провалену судову реформу відбуваються такі дії в українських судах. Також Наталія наголосила, що всі знали про те, що Клюєв та Шарій перебували за кордоном. Хоча, згідно з чинним законодавством, кандидатом у нардепи не може бути людина, що не проживає на території України останні п'ять років. Тому членкиня ГРД припустила, що у таких рішеннях суду є певна зацікавленість третіх осіб.

      Чому Клюєва вважають одіозним?Андрія Клюєва в Україні підозрюють у заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

      Також депутати Сергій Лещенко та Мустафа Найєм заявляли, що саме Андрій Клюєв винен у кривавому розгоні Євромайдану. Мовляв, він особисто відбирав "беркутівців" для "брудної роботи".

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      Теги: Новини України Судді Андрій Клюєв Анатолій Шарій Відеоблоги Законодавство Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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