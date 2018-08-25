"Провідна авіаційна держава": Порошенко привітав зі святом українських підкорювачів неба
25 серпня в Україні відзначають День авіації. Президент Петро Порошенко привітав авіаторів із професійним святом.
Вітання глава держави висловив на своїй сторінці у Twitter.
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Завдяки вам – сучасним підкорювачам неба – Україна входить до когорти провідних авіаційних держав,
– написав Порошенко.
Він також перелічив видатних представників української авіашколи та додав, що теперішнє покоління продовжує плекати її славні традиції.
Джерело: 24 канал
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