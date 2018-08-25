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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Провідна авіаційна держава": Порошенко привітав зі святом українських підкорювачів неба

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25 серпня в Україні – День авіації
25 серпня в Україні – День авіації / styler.rbc

25 серпня в Україні відзначають День авіації. Президент Петро Порошенко привітав авіаторів із професійним святом.

Вітання глава держави висловив на своїй сторінці у Twitter.

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Завдяки вам – сучасним підкорювачам неба – Україна входить до когорти провідних авіаційних держав,
– написав Порошенко.

Він також перелічив видатних представників української авіашколи та додав, що теперішнє покоління продовжує плекати її славні традиції.

 

Теги: Новини України Новини політики авіація Петро Порошенко Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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