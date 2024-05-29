Вручну обробляти всі масиви відео та аудіо, які продукують російські пропагандистські джерела, довго і складно, особливо для іноземців, які перекладають їх перед аналізом. А в умовах, коли нові злочини продукуються щосекунди, потрібен швидкий та автоматизований інструмент.

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Штучний інтелект відслідковуватиме пропаганду

З цією метою був створений проєкт War of Words – перший англомовний інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє аналізувати 100+ тисяч годин контенту з ТБ, Telegram чи RuTube в декілька кліків.

Щоб ефективно протидіяти Росії, ми створили інструмент, який допоможе українським та іноземним державним діячам, дипломатам, медіа та дослідникам унаочнювати, як Росія загрожує мирному існуванню світу. І допоможе робити це втричі швидше за звичний спосіб аналізу. Ми прагнемо посилити міжнародну підтримку України та закріпити політичний і медійний фокус держав світу на доказах російських злочинів,

– зазначає Володимир Бородянський, засновник проєкту War of Words.

Розробники інструменту надають доступ до користування War of Words усім охочим і зацікавленим сторонам. В їх розпорядженні – структуроване хмарне сховище даних з архівом пропаганди за 12 років, яке оновлюється щоденно, можливість пошуку за ключовими словами англійською та мовою оригіналу, та фільтрувати результати за датою, типом медіа, джерелами, програмами, спікерами, та іншими параметрами. А також дашборди, що дозволяють відслідковувати все це в динаміці.

Користувачі War of Words мають доступ до архіву пропаганди за 12 років / Скриншот: War of Words

У майбутньому команда планує розширювати функціонал, додаючи можливість генерувати щоденні тематичні звіти, наприклад, відслідковувати індекс ненависті до обраних країн чи персоналій тощо.

Проєкт War of Words створено за підтримки компанії Microsoft Ukraine, яка надала доступ до ресурсів хмарних сервісів Azure.

Зверніть увагу! Офіційний сайт проєкту можна переглянути за посиланням.