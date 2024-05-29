Вручную обрабатывать все массивы видео и аудио, которые продуцируют российские пропагандистские источники, долго и сложно, особенно для иностранцев, которые переводят их перед анализом. А в условиях, когда новые преступления продуцируются ежесекундно, нужен быстрый и автоматизированный инструмент.

Читайте также Безобразие, – пропагандисты панически визжат в эфире из-за ударов по России и Крыму

Искусственный интеллект будет отслеживать пропаганду

С этой целью был создан проект War of Words – первый англоязычный инструмент на основе искусственного интеллекта, который позволяет анализировать 100+ тысяч часов контента с ТВ, Telegram или RuTube в несколько кликов.

Чтобы эффективно противодействовать России, мы создали инструмент, который поможет украинским и иностранным государственным деятелям, дипломатам, медиа и исследователям наглядно понимать, как Россия угрожает мирному существованию. И поможет делать это втрое быстрее привычного способа анализа. Мы стремимся усилить международную поддержку Украины и закрепить политический и медийный фокус государств мира на доказательствах российских преступлений,

– отмечает Владимир Бородянский, основатель проекта War of Words.

Разработчики инструмента предоставляют доступ к пользованию War of Words всем желающим и заинтересованным сторонам. В их распоряжении – структурированное облачное хранилище данных с архивом пропаганды за 12 лет, которое обновляется ежедневно, возможность поиска по ключевым словам на английском и языке оригинала, и фильтровать результаты по дате, типу медиа, источникам, программам, спикерам, и другим параметрам. А также дашборды, позволяющие отслеживать все это в динамике.

Пользователи War of Words имеют доступ к архиву пропаганды за 12 лет / Скриншот: War of Words

В будущем команда планирует расширять функционал, добавляя возможность генерировать ежедневные тематические отчеты, например, отслеживать индекс ненависти к выбранным странам или персоналиям и тому подобное.

Проект War of Words создан при поддержке компании Microsoft Ukraine, которая предоставила доступ к ресурсам облачных сервисов Azure.

Обратите внимание! Официальный сайт проекта можно посмотреть по ссылке.