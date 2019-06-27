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      Любомир Зубач

      "Прозріння" Гройсмана: як прем’єр згадав про малі міста перед виборами

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      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / 5.ua

      На останньому муніципальному форумі в Одесі наразі ще чинний прем’єр-міністр задекларував проривну й нібито свіжу ідею: надати містам районного значення статусу спроможних, тобто зрівняти їх із ОТГ та містами обласного значення.

      Може, для когось це і новина, але "Самопоміч" про це говорить уже давно. Ця ініціатива була також у передвиборній програмі нашого лідера Андрія Садового як кандидата в президенти. Про це я детально писав раніше у своєму блозі.

      Так-от. Кілька років ми неодноразово порушували це питання, але щоразу від прем’єра Гройсмана і коаліції – цілковитий ігнор.

      І раптом перед самими дочасними виборами – "прозріння"! Виникає запитання: чому цього не було зроблено протягом трьох років роботи уряду та функціонування коаліції? Чому ця ідея не була закладена в урядову постанову про так званий другий етап реформи децентралізації від грудня 2018 року?

      Відповідь проста. Бо ніхто в уряді не планував цього робити. Не планує й зараз. Бо, очевидно, цей уряд не збережеться після виборів. А отже, це банальна виборча риторика.

      Любомир Зубач, народний депутат України

      blog_ava
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      Автор: Любомир Зубач
      Теги: Новини політики Володимир Гройсман Самопоміч
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