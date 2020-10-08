Депутати парламенту Данії протягом 40 хвилин спілкувались з людиною, що представилась Світланою Тихановською. Згодом, запідозривши недобре, парламентарі перервали засідання.

"Тихановська" не увімкнула камеру

Засідання відбувалось в режимі онлайн 6 жовтня. Про це повідомляє пресслужба парламенту Данії.

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Людина, що представилась Світланою Тихановською, не змогла увімкнути камеру. Саме тому політикам довелось спілкуватись з "лідеркою опозиції" наосліп.

"Опозиціонерка" спитала про борделі для тварин

Підозри у парламентарів виникли не одразу. Спочатку обговорювали ситуацію в Білорусі. Проте, як інформує данський телеканал TV2, питання про "борделі для тварин" неабияк їх здивувало.

Коли засідання завершили, звернулись до справжньої Тихановської. Та своєї участі в зустрічі не підтвердила.

До теми! Наприкінці вересня на одному з російських каналів саме обговорювали тему "борделю для тварин", який начебто з'явився у Данії. Саме тому до скандалу у парламенті можуть бути причетні росіяни.

Зазначимо, що опозиційна лідерка Світлана Тихановська покинула Білорусь майже одразу після виборів 9 серпня. Вона переїхала до Литви під тиском білоруської влади.

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