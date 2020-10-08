Псевдо-Тихановська спілкувалась з парламентом Данії: питала про бордель для тварин
Депутати парламенту Данії протягом 40 хвилин спілкувались з людиною, що представилась Світланою Тихановською. Згодом, запідозривши недобре, парламентарі перервали засідання.
"Тихановська" не увімкнула камеру
Засідання відбувалось в режимі онлайн 6 жовтня. Про це повідомляє пресслужба парламенту Данії.
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Людина, що представилась Світланою Тихановською, не змогла увімкнути камеру. Саме тому політикам довелось спілкуватись з "лідеркою опозиції" наосліп.
"Опозиціонерка" спитала про борделі для тварин
Підозри у парламентарів виникли не одразу. Спочатку обговорювали ситуацію в Білорусі. Проте, як інформує данський телеканал TV2, питання про "борделі для тварин" неабияк їх здивувало.
Коли засідання завершили, звернулись до справжньої Тихановської. Та своєї участі в зустрічі не підтвердила.
Зазначимо, що опозиційна лідерка Світлана Тихановська покинула Білорусь майже одразу після виборів 9 серпня. Вона переїхала до Литви під тиском білоруської влади.
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