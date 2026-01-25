У Києві в пунктах незламності почали з'являтися ліжка: ДСНС пояснила причину
- У пунктах незламності в Києві почали з'являтися ліжка, призначені для людей, які потребують допомоги в разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками.
- Основна функція Пунктів незламності – це можливість зарядити гаджети, зігрітися, випити гарячого чаю і отримати психологічну підтримку.
У мережі поширили інформацію про те, що наразі в Києві у місцях обігріву і підзарядки для гаджетів почали з'являтися ліжка. Рятувальники пояснили, що першочергово вони призначені для людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації.
Про ліжка в пунктах незламності розповіли в ДСНС України.
Для кого ліжка у пунктах незламності?
Рятувальники відреагували на інформацію про те, що в Києві у місцях обігріву і підзарядки для гаджетів почали з'являтися ліжка – так звані Пункти ночівлі.
Так, у Пунктах незламності ДСНС дійсно є ліжка. Але, першочергово вони призначені для людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками,
– пишуть у ДСНС.
Там нагадали, що основна функція Пунктів незламності ДСНС – надати можливість людям зарядити гаджети, зігрітися, випити гарячого чаю, а також отримати психологічну підтримку.
"ДСНС постійно стежить за ситуацією та за потреби змінює формат роботи Пунктів, зважаючи на безпеку і реальні потреби людей", – резюмували рятувальники.
Що відомо про ситуацію в Києві?
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що найгостріша ситуація з перебоями у постачанні тепла, води та електроенергії спостерігається на Троєщині, де без базових послуг залишаються близько 600 будинків.
"Міські служби роблять все, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води", – повідомив Кличко.
Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Києві планують перейти від аварійних до погодинних відключень найближчими днями.