Тогда российские военнослужащие и пограничники захватили на подходах к Керченскому проливу украинские корабли и задержали их экипажи. Эти действия Москвы выглядели пиратством даже с точки зрения российского законодательства.

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Российские чиновники не могли толком объяснить, что на самом деле нарушили украинские моряки и какими правовыми нормами регулировались действия российских военных. Действия россиян базировались исключительно на праве силы – мы контролируем Керченский пролив, мы объявили его нашими территориальными водами, и мы делаем все, что нам заблагорассудится.

А статьи Уголовного кодекса найдутся

Но, похоже, когда возникло желание баллотироваться столько, сколько хочется – российскую Конституцию просто переписали. Путин законов не нарушает.

И, возможно, не хочет, чтобы их нарушали его подчиненные. Да, они должны действовать по закону – просто закон, как видим, переписывается, освобождая от ответственности за любые действия, в том числе преступные, в Керченском проливе.

Более того, закон даже поощряет такие преступные действия – и, по сути, блокирует Керченский пролив.

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А как же международное морское право, как же все эти договоры и конвенции, подписанные Россией?

А никак. Уверен, что Путин подписывает новые законы именно для того, чтобы создать возможность выбора между обязательствами и самоуправством в пользу последнего.

Тем более, когда самоуправство – это уже не самоуправство, а закон.