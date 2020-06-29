А що було б якби Путін вірив в Росію?

"В моем окружении не может быть людей, не верящих в Россию," – пафосно заявляет российский президент. На самом деле, больше всех в Россию не верит сам Путин.

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Если бы Путин верил в Россию

Если бы он верил в Россию – он бы уважал жизнь, здоровье и волю российских граждан.

И не было бы ни войны в Чечне, ни гибели заложников в Беслане, ни "пенсионной реформы", ни презрительного отказа от прямых выплат гражданам во время пандемии (зато деньги сразу нашлись на аттракцион неслыханной щедрости в преддверии наперсточного "голосования" 1 июля).

И не проводился бы "парад во время чумы", который может "аукнуться" второй волной пандемии. Не говоря о "общероссийском голосовании".

Если бы он верил в Россию – власть не ощетинивалась бы танками и ракетами, не огрызалась бы направо и налево в адрес ближних и дальних, не плодила бы врагов из недавних союзников, не строила бы из себя вечно осажденную крепость, и не дружила бы с самыми мерзкими диктаторами планеты.

Если бы он верил в Россию – на улицах не избивали бы людей, требующих честных выборов, не фабриковали бы уголовные дела против невиновных, изображая их "террористами" или "экстремистами", не затыкали бы рот несогласным, и с телеэкрана не учили бы ненавидеть тех, кто "против".

Он думает толька о себе

Если бы он верил в Россию – его придворные не жили бы в демонстративно неприличной роскоши, получая в день больше, чем средний россиянин за год.

Если бы он верил в Россию – его опричники не выдавали бы безумный бред о попытках Запада повлиять на наши "традиционные ценности".

Если бы он верил в Россию – он не ехал бы на инаугурацию по зачищенной до пустоты Москве.

Если бы он верил в Россию – граждан не принуждали бы с такой силой и с таким цинизмом голосовать за "поправки в Конституцию", дающие ему возможность править и дальше.

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И если бы он верил в Россию – он бы не требовал для себя еще 16 лет правления, показывая этим, что не верит, что граждане могут свободно выбрать себе другого президента, который справится, как минимум, не хуже.

Но Путин в Россию не верит.