Насправді все значно гірше, – майор у відставці розкрив, що приховує нова риторика Путіна

Російська влада знову говорить про швидке завершення так званої "СВО", хоча ситуація на фронті не дає для цього очевидних підстав. Кремль уже не називає конкретних термінів, які раніше регулярно озвучував для внутрішньої аудиторії.

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу пояснив, що нова риторика Володимира Путіна не пов'язана з успіхами Росії на полі бою. За його словами, подібні заяви можуть свідчити про значно серйозніші проблеми для Кремля, ніж здається на перший погляд.

Що приховує риторика Путіна?

Путін намагається подати ситуацію так, ніби Росія вже наближається до завершення війни на власних умовах. Але така риторика з'являється саме тоді, коли старі формули про "все йде за планом" уже не працюють.

Нагадаємо! 29 травня 2026 року під час візиту до Казахстану Володимир Путін знову заговорив про нібито наближення завершення війни, але жодних конкретних термінів не назвав. У відповідь в ООН наголосили, що визначеної дати завершення бойових дій немає, а сталий мир можливий лише через реальну дипломатію на основі поваги до суверенітету й територіальної цілісності України.

Війна триває п'ятий рік, а швидкого результату, на який Кремль розраховував, Росія так і не отримала.

Будь-яка війна планується як бліцкриг. Ніхто не планує: давайте будемо воювати 5 років,

– зазначив Гетьман.

Раніше Кремль намагався виправдовувати повільне просування тим, що нібито "береже цивільних". Тепер ця лінія теж не спрацьовує, тому Путін переходить до іншого меседжу: кінець начебто близько, але без конкретних дат і зобов'язань.

Казати, що все йде за планом, уже якось не заходить. Бо запитають: що це за дивний план, що це за ідіотський план?,

– пояснив майор у відставці.

Такі заяви адресовані насамперед російському суспільству, де вже з'являються висловлювання не на підтримку Путіна і війни. Кремлю потрібно дати людям простий позитивний сигнал: ще трохи, і все нібито завершиться. Але відмова від чітких дедлайнів показує, що в Москві не мають зрозумілої відповіді, коли й чим ця війна може закінчитися.

Куди зникли обіцяні дедлайни?

Путін не вперше говорить про швидке завершення війни. За останні роки Кремль неодноразово називав конкретні терміни, коли Росія нібито мала досягти своїх цілей. Однак усі ці прогнози провалилися, тому зараз російський лідер обмежується розмитими формулюваннями про те, що завершення вже "недалеко".

Гетьман нагадав, що одним із найгучніших був дедлайн у 60 днів, який Путін озвучував напередодні зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Після цього з'являлися нові дати – восени, взимку, навесні та влітку, але жодна з них не справдилася.

Зараз просто кажуть: ми недалеко від завершення. А це на скільки років – на 5 чи на 10? Що він мав на увазі?,

– зауважив майор у відставці.

Відмова від конкретики виглядає невипадковою. Коли заяви керівництва починають відверто суперечити ситуації на полі бою, це часто свідчить про спробу приховати реальний стан справ. Тому надмірно оптимістичні заяви Кремля можуть бути не ознакою успіху, а навпаки – сигналом про серйозні труднощі.

Коли йде інформація, яка точно протирічить тому, що відбувається на полі бою, це означає, що там відбувається ще гірше для Путіна, ніж навіть нам здається,

– наголосив Гетьман.

На його думку, саме тому російська влада продовжує транслювати позитивні меседжі про майбутню перемогу, навіть якщо вони дедалі менше збігаються з реальністю.

Що відомо про нові заяви щодо війни та ситуації на фронті?

У Росії й далі роблять ставку на Донеччину як на головну ціль літньої кампанії. Йдеться насамперед про спроби дотиснути Краматорсько-Костянтинівську агломерацію, щоб потім подати це як нібито "повний контроль" над областю. Паралельно Москва може тиснути на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямках, а також розглядати нову хвилю мобілізації й окремий північний сценарій, хоча для підготовки такого наступу, за оцінками, потрібні щонайменше кілька місяців.

Володимир Зеленський в інтерв'ю CBC заявив, що ще з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою, а її втрати щомісяця зростають. На цьому тлі до зими з'являється вікно можливостей для дипломатії, але лише за умови сильнішого тиску на Кремль – і військового, і санкційного. Україна розраховує використати цей період разом із партнерами, щоб шукати формат переговорів із позиції більшої сили.

ISW у звіті від 30 травня 2026 року зазначив, що заяви Путіна про нібито щоденне просування російських військ не відповідають реальній ситуації. Аналітики вважають, що російське командування системно перебільшує свої успіхи, а це може давати Путіну хибне уявлення про стан фронту.