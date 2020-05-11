Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Путін хоче роздати житло українським зрадникам-силовикам у Криму

-
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty images

Очільник Кремля Володимир Путін вигадав, як може віддячити українським колаборантам, що допомагали в анексії Криму. Так, він обіцяє видати житло особам, які до окупації Росією Криму працювали в українських правоохоронних органах півострова, а після - прийняли російське громадянство.

Відповідний проєкт президентського указу оприлюднили на сайті Кремля. Ініціатива передбачає видачу квартир українським силовикам Криму, які прийняли російське громадянство після окупації, і зараз "перебувають у складному становищі".

Тим часом Портрет Сталіна підняли над Кримом у річницю депортації кримських татар

Таким чином Путін відреагував на звернення до нього кримчан. Розпорядження опубліковано 9 травня по підсумками зустрічі з "представниками громадськості Криму і Севастополя".

Уряду РФ підготувати спільно з МВС Росії, Росгвардією і представити проєкт указу президента РФ, що передбачає вирішення питання, пов'язаного із забезпеченням житловими приміщеннями громадян РФ, звільнених зі служби в правоохоронних органах України,
– мовиться у повідомленні.

На підготовку цього указу Путін дав час до 1 лютого 2021 року.

Зверніть увагу! Понад 1300 українських силовиків з різних підрозділів перейшли на бік Росії після захоплення Криму.

Мілітаризація Криму: що відомо? Зауважимо, що після окупації українського Криму Росія почала активно нарощувати на півострові свою військову присутність. Причому зросла не лише чисельність особового складу, а й озброєння: більше стало російських бойових кораблів та літаків. Якщо раніше у Криму були лише літаки морської авіації, патрульні та Су-24, то тепер там дислокують майже весь спектр бомбардувальної та винищувальної авіації.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Володимир Путін Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Безпілотники армії РФ працюють на Донбасі: резонансне розслідування
сьогодні , 17:30 Безпілотники армії РФ працюють на Донбасі: резонансне розслідування
Михайло Макарук
Час приймати відповідальні рішення, або Пандемія можливостей
сьогодні , 16:00 Час приймати відповідальні рішення, або Пандемія можливостей
Мирослав Маринович
Стрес знищує знання: як обдурити мозок і згадати вивчене
сьогодні , 12:00 Стрес знищує знання: як обдурити мозок і згадати вивчене
Наталія Кадя