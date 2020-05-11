Путін хоче роздати житло українським зрадникам-силовикам у Криму
Очільник Кремля Володимир Путін вигадав, як може віддячити українським колаборантам, що допомагали в анексії Криму. Так, він обіцяє видати житло особам, які до окупації Росією Криму працювали в українських правоохоронних органах півострова, а після - прийняли російське громадянство.
Відповідний проєкт президентського указу оприлюднили на сайті Кремля. Ініціатива передбачає видачу квартир українським силовикам Криму, які прийняли російське громадянство після окупації, і зараз "перебувають у складному становищі".
Тим часом Портрет Сталіна підняли над Кримом у річницю депортації кримських татар
Таким чином Путін відреагував на звернення до нього кримчан. Розпорядження опубліковано 9 травня по підсумками зустрічі з "представниками громадськості Криму і Севастополя".
Уряду РФ підготувати спільно з МВС Росії, Росгвардією і представити проєкт указу президента РФ, що передбачає вирішення питання, пов'язаного із забезпеченням житловими приміщеннями громадян РФ, звільнених зі служби в правоохоронних органах України,
– мовиться у повідомленні.
На підготовку цього указу Путін дав час до 1 лютого 2021 року.
Зверніть увагу! Понад 1300 українських силовиків з різних підрозділів перейшли на бік Росії після захоплення Криму.
Мілітаризація Криму: що відомо? Зауважимо, що після окупації українського Криму Росія почала активно нарощувати на півострові свою військову присутність. Причому зросла не лише чисельність особового складу, а й озброєння: більше стало російських бойових кораблів та літаків. Якщо раніше у Криму були лише літаки морської авіації, патрульні та Су-24, то тепер там дислокують майже весь спектр бомбардувальної та винищувальної авіації.
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