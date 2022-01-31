Вони погрожували влаштувати акції протесту, якщо навчання відбудуться там, де було заплановано спочатку. "Грізній" армії Кремля довелось згорнути свої плани.

Деталі Ірландські рибалки перемогли Росію: Кремль переносить свої військові навчання

На Росії офіційно повідомили, що переносять свої військові навчання за межі ірландських вод. Звісно, назвали це не інакше, як "жестом доброї волі", але де тепер Кремль буде проводити свої лютневі навчання – питання із зірочкою.

Росія відступає не лише від берегів Ірландії

До речі, відступити Росії довелося не тільки від берегів Ірландії, а й від кордонів з Україною. Щоправда, не так швидко і не так помітно вона це робить, якби нам того хотілося. Однак це теж який не який, але результат.

Все це може бути результатом санкцій, озброєння України західними союзниками та численних попереджень щодо серйозних економічних санкцій і наслідків як для Росії, так і особисто для Путіна.

Не в останню чергу через те, що питання війни Росії проти України стало тривожити та мобілізувати не лише українців, а й увесь світ. Ми б із задоволенням повірили у нарощування біля наших кордонів військ, прикриваючись улюбленим: "Це все виключно для проведення навчання".

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План Путіна

Звісно, нам залишається лише здогадуватись, який там у Путіна план. За словами міністра Олексія Резнікова, він доволі простий. Він просто хотів, щоб з ним знову почалися рахуватися, говорити і радитися, бо фактично від Великодня на українських кордонах нічого не змінилося.



Про план Путіна можна лише здогадуватись / Фото Getty Images

Мовиться про чисельність "путінських ручних псів". Як було їх там приблизно 100 тисяч, так і залишається. Однак Путіну понад усе хотілося уваги, він її отримав – її і проблеми на свою сиву голову.

Які проблеми отримав Путін

• Українці об'єднались

Загроза вторгнення об'єднала українців як ніколи. Так сильно, як прояви російської агресії нас, на жаль або на щастя, мало що об'єднує.

Українці без паніки почали вступати до лав територіальної оборони, допомогати армії та піднеслись духом. Водночас наші країни-союзники почали допомагати нам сучасною зброєю, фінансами і тепер вже не "глибокою стурбованістю" а "серйозним запевненням", що у разі чого – Європа буде поруч з Україною.

Як то кажуть, "суверенна демократія має бути підкріплена Stinger та Javelin.

Варто зауважити, що не останню роль у цьому відіграли наші дипломати. Пригадайте, скільки разів ви чули питання про те, яким же шляхом можуть розв'язатись стосунки Росії та України? Військовим чи дипломатичним?

Знову ж таки, останні місяці дали нам відповідь на це питання. Дипломатія грає основну роль і вберігає життя. Однак коли дипломатія має "підтримку" у виді американських Javelin – то працює вона, м'яко кажучи, краще.

• Відносини України та США вийшли на новий рівень

Нашим дипломатам вдалося вивести відносини України та США на найвищий рівень за останні 30 років. Як каже наш посол у Штатах Оксана Маркарова, розбіжності у нас, можливо, і є, але суперечностей точно немає.



Оксана Маркарова запевнила, що суперечностей між країнами немає / Фото УП

Водночас Росія стала для НАТО стратегічним ворогом. Я маю на увазі зараз не лише США, а й Британію, Канаду, Туреччину, країни Балтії, Чехію, Нідерланди та Данію. Частина з них постійно перебуває на зв'язку з Україною, а частина навіть запланувала до нас офіційні поїздки.

Зверніть увагу Колись оприлюднимо, – Резніков про країни, які потайки від Росії допомагають Україні

Наприклад, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон цього тижня відвідає Україну. Також будуть перші особи з Нідерландів та Польщі – і це тільки у найближчі кілька тижнів. І хоч серед них поки немає Німеччини, та почути позицію тих, хто там живе, Росія мала змогу вже цими вихідними.

"Руки геть від України" – з таким закликом у Берліні на площу вийшли українці та друзі української держави, щоб привернути увагу німецького уряду та навернути їх на шлях – стримування російської агресії.

Учасники акції в Німеччині стояли на берлінських вулицях з прапорами України й інших країн, а також плакатами, на яких містилися гасла:

"Росіє, іди додому";

"Руки геть від України";

"Путін несе відповідальність за війну в Європі";

"Недостатньо висловити глибоку стурбованість";

"Стоп Путін, стоп війна" та інші.

Про збір підписів у Росії проти війни з Україною та відновлення костелу Святого Миколая – дивіться у програмі.