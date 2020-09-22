Путін може керувати спецопераціями проти Байдена, – ЗМІ
Президент Росії Володимир Путін та наближені до нього високопосадовці можуть керувати спецопераціями, які спрямовані проти кандидата в президенти США. Мова йде про Джо Байдена – кандидата від Демократичної партії.
Про це з посиланням на звіт Центрального розвідувального управління повідомило видання The Washington Post.
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"Згідно з нашими оцінками, президент Володимир Путін та російські високопосадовці обізнані в операції з "очорнення" колишнього віцепрезидента США. Ймовірно, вони керують операціями. Зокрема, щодо підтримки президента США (Дональда Трампа - 24 канал) і розпалювання ворожнечі у суспільстві напередодні виборів", – йдеться у звіті.
Також звіт містить аналіз діяльності українського нардепа Андрія Деркача. Він стосується "поширення принизливої інформації про Байдена" через лобістів, Конгрес, ЗМІ та зв'язки з наближеними до президента особами.
Байден йде у президенти США: що відомо
- Джозефа Байдена обрали як кандидата на посаду американського президента 18 серпня на з'їзді Демократичної партії. Байдена підтримали 1995 делегатів. Також його кандидатуру підтримує Барак Обама.
- Головним суперником Байдена на виборах буде чинний президент США Дональд Трамп. На з'їзді партії 24 серпня його обрали кандидатом від республіканців.