Президент Росії Володимир Путін та наближені до нього високопосадовці можуть керувати спецопераціями, які спрямовані проти кандидата в президенти США. Мова йде про Джо Байдена – кандидата від Демократичної партії.

Про це з посиланням на звіт Центрального розвідувального управління повідомило видання The Washington Post.

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"Згідно з нашими оцінками, президент Володимир Путін та російські високопосадовці обізнані в операції з "очорнення" колишнього віцепрезидента США. Ймовірно, вони керують операціями. Зокрема, щодо підтримки президента США (Дональда Трампа - 24 канал) і розпалювання ворожнечі у суспільстві напередодні виборів", – йдеться у звіті.

Довідка. Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки відбудуться 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у США.

Також звіт містить аналіз діяльності українського нардепа Андрія Деркача. Він стосується "поширення принизливої інформації про Байдена" через лобістів, Конгрес, ЗМІ та зв'язки з наближеними до президента особами.

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