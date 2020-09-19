Путін хоче розвалити НАТО і змінити розклад сил у Європі, – Байден
Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден вважає Росію противником США. А головною метою Путіна назвав знищення блоку НАТО, без якого росіяни зможуть не боятися військового протистояння у Європі.
У виданні Axios зацитували висловлювання Байдена: "Я вважаю, що Росія – противник. Я дійсно так думаю".
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Ба більше, суперник Трампа на виборах назвав головну мету діяльності президента РФ Володимира Путіна на міжнародній арені: це руйнування НАТО.
Дивіться, головна мета Путіна – розвалити НАТО, кардинально змінити ситуацію в Європі, щоб йому не довелося зіткнутися з цілим контингентом НАТО,
– заявив Байден.
Китай, до слова, Джозеф Байден назвав лише "серйозним конкурентом".
Нагадаємо, 3 листопада у США відбудуться президентські вибори. За крісло глави Білого дому змагаються чинний президент Дональд Трамп від республіканців та колишній віцепрезидент Джо Байден від демократів.
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