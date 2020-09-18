Внутрішня розвідка США заявила, що Росія не залишає спроб втрутитися в президентську кампанію Сполучених Штатів. Директор ФБР Крістофер Рей заявив про спроби дискредитації колишнього віцепрезидента, кандидата від демократів Джо Байдена.​

Рей попередив про "дуже активні спроби" втручання Росії. Про це повідомляє The New York Times.

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Ми, безумовно, спостерігаємо дуже, дуже активні спроби росіян втрутитися в американські вибори у 2020 році, – сказав директор ФБР.

За словами глави ФБР, Росія займається розповсюдженням дезінформації, щоб "очорнити віцепрезидента Байдена, якого росіяни вважають свого роду антиросійським істеблішментом".

Що відомо про Джо Байдена

Джозеф Байден – один із наймолодших сенаторів в американській історії, віцепрезидент і тепер кандидат у президенти США.

77-річний політик офіційно змагатиметься з Дональдом Трампом за президентське крісло.

На посаді віцепрезидента США (яка, до слова, не передбачає конкретних повноважень, окрім як головування в Сенаті) Джо Байден фактично займався українським напрямком американської зовнішньої політики.

Байден заявив, що у разі перемоги на виборах надасть Україні летальну зброю для захисту від російської агресії. Політик також привітав відвагу та відданість України.

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Росія намагається втрутитися у вибори США

Раніше що одна з основних консультаційних фірм, яка співпрацює з Джо Байденом, стала мішенню для російських хакерів. А Національний центр контррозвідки та безпеки США заявив про регулярні спроби Росії, Китаю, Ірану вплинути на результат президентських виборів в США.