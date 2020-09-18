Росія "дуже активно" намагається втрутитися у вибори США, – ФБР
Внутрішня розвідка США заявила, що Росія не залишає спроб втрутитися в президентську кампанію Сполучених Штатів. Директор ФБР Крістофер Рей заявив про спроби дискредитації колишнього віцепрезидента, кандидата від демократів Джо Байдена.
Рей попередив про "дуже активні спроби" втручання Росії. Про це повідомляє The New York Times.
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Ми, безумовно, спостерігаємо дуже, дуже активні спроби росіян втрутитися в американські вибори у 2020 році, – сказав директор ФБР.
За словами глави ФБР, Росія займається розповсюдженням дезінформації, щоб "очорнити віцепрезидента Байдена, якого росіяни вважають свого роду антиросійським істеблішментом".
Що відомо про Джо Байдена
- Джозеф Байден – один із наймолодших сенаторів в американській історії, віцепрезидент і тепер кандидат у президенти США.
- 77-річний політик офіційно змагатиметься з Дональдом Трампом за президентське крісло.
- На посаді віцепрезидента США (яка, до слова, не передбачає конкретних повноважень, окрім як головування в Сенаті) Джо Байден фактично займався українським напрямком американської зовнішньої політики.
- Байден заявив, що у разі перемоги на виборах надасть Україні летальну зброю для захисту від російської агресії. Політик також привітав відвагу та відданість України.
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Росія намагається втрутитися у вибори США
Раніше що одна з основних консультаційних фірм, яка співпрацює з Джо Байденом, стала мішенню для російських хакерів. А Національний центр контррозвідки та безпеки США заявив про регулярні спроби Росії, Китаю, Ірану вплинути на результат президентських виборів в США.