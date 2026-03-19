Путін несподівано зник з публічних заходів у Кремлі: ЗМІ вказали на цікаву деталь

У Володимира Путіна посилився страх за власне життя. Саме цим можна пояснити незвично тривалу відсутність політика на публічних заходах у Кремлі.

Публічні заходи у Кремлі зникли з розкладу російського диктатора. Востаннє він з'являвся на публіці 9 березня. Це одна з найдовших перерв від початку 2026 року. Про це пишуть журналісти "Агентства. Новости".

Куди і чому зник Володимир Путін?

Останнім публічним заходом, який Путін провів у Кремлі, стала нарада щодо ситуації на світовому ринку нафти та газу 9 березня. Після цього, згідно з сайтом президента, у нього в Кремлі були тільки зустрічі з губернаторами, міністром освіти і главою Сбербанка і нарада з Радбезом по відеозв'язку.

У всіх випадках важко стверджувати, що йшлося про актуальні візити Путіна до Кремля. Зустрічі з чиновниками та держменеджерами нерідко є "консервами", тобто заздалегідь записаними роликами. А участь по відеозв'язку Путін може брати з різних резиденцій (у нього кілька однакових кабінетів у різних резиденціях).

У середу, 18 березня, Путін провів онлайн-нараду з урядом з підмосковної резиденції в Ново-Огарьово. Він використовував кабінет, копії якого є в резиденціях у Сочі та на Валдаї.

Більш тривала пауза між публічними заходами у Кремлі цього року була у Путіна була лише один раз – з 6 лютого (тоді пройшла очна нарада з членами Ради безпеки) по 18 лютого (тоді він зустрівся з главою МЗС Куби Бруно Родрігесом Паррілью).

У січні після повернення з новорічних свят найбільша пауза між відвідуваннями Путіним Кремля не перевищувала 6 днів.

Ходять чутки, що в Кремлі злякалися через те, що вбитого 28 лютого іранського аятолу Алі Хаменеї ЦРУ та Моссад вистежили по камерах вуличного відеоспостереження.

Нагадаємо, що Хаменеї ізраїльські військові вбили авіаударом, завданим по його резиденції у Тегерані. Операція стала можливою завдяки тому, що розвідка довгий час стежила за його переміщеннями по вуличних камерах у Тегерані, писала Financial Times. За словами двох джерел газети, майже всі дорожні камери в іранській столиці були зламані і багато років передавали зображення на сервери в Ізраїлі.

