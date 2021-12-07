Уклончивый ответ Пескова о том, что Нормандский формат самодостаточен и Америка там не нужна, на самом деле означает, что европейцы не нужны Москве в серьезном разговоре об Украине, и что такой разговор должен происходить напрямую между Москвой и Вашингтоном.

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Зачем нужен разговор с Байденом

Скандальная публикация российским МИДом переписки между Лавровым и его французским и немецким коллегами временно отрезает их от серьёзного доверительного разговора об Украине: кто будет разговаривать доверительно с риском разоблачительной публикации. Так Москва показывает, что с адвокатами Украины разговаривать не о чем, а надо прямо с ее полномочным патроном в Вашингтоне.

Так же можно трактовать и сетования Лаврова о том, что Россия предлагала подключить США к нормандскому формату, но Британия и Франция не дали, и требования Путиным обязывающих гарантий нерасширения НАТО на Восток, которые могут дать только США. Хотя это пока выглядит как завышенная переговорная позиция, она ясно обозначает стратегический горизонт российских запросов, после удовлетворения которых должна наступить предсказуемость и безопасность.

Требование Путина показывает, что речь идет о "Минских соглашениях" в широком смысле — некоторой цепочке действий и обязательств, в конце которой должна родиться дружественная и нейтральная, но не обязательное подчиненная Украина — что-то вроде Казахстана у западных границ.

Собирая войска у границ Россия хочет сказать, что невыполнение Киевом "Минских соглашений" изобличает его желание взять Донбасс силой. Но западные союзники в такую безрассудную храбрость Киева не верят, зато видят намерение России напасть на Украину.

Американцы не хотят войны в Европе — зоне их интересов и отвественности после двух мировых войн и одной холодной. Новая война могла бы привести к поражению их украинского союзника и необходимости дать сокрушительный ответ России.

(Не)возможность войны

Невозможность военного и недостаточность санкционного ответа выдали бы относительную слабость Америки второй раз за год после Афганистана. В этих условиях лучше заняться "Минскими", или еще какими-то другими соглашениями.

Не только московские, но и вашингтонские пацаны не прогибаются на глазах у всего мира. Но ведь, с другой стороны, после Женевского саммита работает совместная группа по кибербезопасности, которую предлагал Путин и от которой при Трампе американцы (кроме самого Трампа) отказывались, потому что "невозможно обсуждать правила кибербезопасности с их главным нарушителем". И вот разговаривают, и как раз при Байдене.

Важно Как Россия готовится к новой войне с Украиной

Тем не менее, Байден не может просто так взять ответственность за исполнение "Минских соглашений", потому что Путин разочаровался в Зеленском и европейцах и хочет привлечь к ним Америку. Получится, что он выполняет пожелание Путина. А ведь он обещал ему спуску не давать.

Концентрация войск и разговоры о готовящемся со дня на день нападении России на Украину здесь очень кстати. Если Байдену придется брать на саммите участие США в решении украинского конфликта, взамен нужно принести что-то для себя. Байден сумел остановить Путина и предотвратить войну — это серьезное достижение. Действенный отпор критиками самого факта встречи и весомое оправдание будущей неуступчивости: ведь нельзя уступать агрессору.

История о готовящейся войне начинает жить своей самостоятельной жизнью и определять поведение сторон не меньше, чем реальные событие.

Это не значит, что опасность целиком виртуальная, как сегодняшний саммит. Передача Америке отвественности за "Минские соглашения" – это последняя попытка Путина решить проблему Украины до 2024 года в существующих легальных рамках. Если это не удастся, Путин перед 2024 годом, консолидируя свое политическое и историческое наследие, будет искать другие способы решения украинской проблемы.

Само решение уйти или остаться в 2024 году Путин, похоже, будет принимать с учетом того, чего удастся добиться по Украине. Из его слов и статей видно, что отношения с Украиной он видит частью своей исторический миссии, которую он не хотел бы передавать в менее закаленные руки преемника, заодно оставляя их более чистыми для международных отношений, но и менее прославленными в отечественной истории.

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