Путін заявив, що Росія має надпотужну гіперзвукову зброю – міжконтинентальні ракети, здатні літати швидше за звук у 20 разів. Трамп не забарився з відповіддю: це, мовляв, старі розробки, вкрадені Росією у США ще за Обами.

Росії змогла створити гіперзвукову ракету, бо вкрала інформацію про американські розробки в адміністрації Барака Обами. Так вважає президент США Дональд Трамп, пише російська служба "Голосу Америки".

Читайте також Путін хоче розвалити НАТО і змінити розклад сил у Європі, – Байден

До теми гіперзвукової зброї Трамп вкотре повернувся 19 вересня під час передвиборчого мітингу в штаті Міннесота. А причиною стали заяви на цю ж тему російського президента Путіна.

Путін: Росія має "найдосконалішу зброю"

19 вересня Володимир Путін заявив, що Росія "має найдосконалішу зброю, якої немає в інших країн". Ба більше, це Вашингтон змусив Москву взятися за її створення.

Мовиться про "Авангард" – комплекс із балістичними міжконтинентальними ракетами з гіперзвуковим блоком, здатними маневрувати й рухатися швидше за звук начебто аж у 20 разів.

Щоправда, про цей комплекс Путін розповідав ще у 2018 році, але цьогоріч чомусь вирішив нагадати.

Трамп: США мають "найсмертоноснішу зброю"

Американський лідер не заперечив, "що у них (у РФ – 24 канал) є супер-дупер-гіперзвукова ракета". Але зауважив, що вона – російська ракета – швидша за звук лише у 5 разів, а не у 20. А ще вона крадена.

Росія отримала цю інформацію від адміністрації Обами. Росія вкрала цю інформацію,

– впевнений Трамп.

Але це було давно (нагадаємо, Обама був президентом до Трампа, у 2009 – 2017), а зараз США мають набагато потужнішу зброю – "найкращу, найнеймовірнішу, на жаль, найсмертоноснішу".

Характеристики та вид цієї зброї, утім, Трамп не розкрив. А все тому, аби Росія не вкрала і цю розробку:

"Тепер все, що я роблю – це говорю, що у нас наймогутніша зброя у світі. Наймогутніша з усіх, будь-коли створених людиною. Врятуй нас Боже, якщо колись доведеться її використовувати".

Аналітика Надзвукова гонка озброєнь: мрії Путіна, розробки Китаю та амбіції США