Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що своєю промовою російський диктатор засвідчив, що живе минулим. Втім, російське суспільство не готове кинути йому виклик.

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Про що патякав Путін на G20

На думку Давидюка, в ключовими в промові Путіна були 3 думки:

По-перше, диктатор повторював свою обіцянку постачати зерно до Африки безкоштовно, яка вперше прозвучала ще під час виходу Росії із зернової угоди. Водночас ця заява відбулася на тлі публікації розслідування про те, що російська армія напередодні вторгнення закуповувала вантажівки для вивезення українського зерна.

"Росія готувала масовий геноцид українців, намагаючись повторити те, що було в 1930-х роках. Тому коли Путін каже, що вивозитиме зерно до Африки безкоштовно, то ми це вже бачили за часів Радянського союзу, коли українці помирали від нестачі хліба", – зауважив політолог.

Пояснення: На початку 1930-х роках радянський уряд силоміць забирав зерно в українських селян задля продажу його закордон та отримання додаткових прибутків. Те, що при цьому загинуть мільйони українців, Іосіфа Сталіна повністю влаштовувало. Тому і в 1932-му, і в 2022-му роках Росія дійсно викрадала українське зерно з ідентичною метою.

Старий диктатор живе минулим

По-друге, Путіну не дає спокою історія, зокрема й Революція Гідності, що призвела до втечі з України узурпатора Віктора Януковича. Ця гіперфіксація російського диктатора на минулому наочно виказує в ньому старого діда, якому немає місця в сучасному світі.

"Весь біль Путіна – це минуле. Розпад радянського союзу (який диктатор вважає "трагедією" – 24 Канал), бомбардування Сербії військами НАТО, "переворот в Україні" – Путін не може знайти собі місця й роками згадує ці події", – зазначив Давидюк.

Також в недалекому майбутньому до цього переліку диктатора додасться ще й перемога України над російськими окупантами, тож Путін зможе ще 20 років згадувати про цю "несправедливість", якщо звичайно житиме ще стільки часу.

Микола Давидюк про виступ Путіна на G20: дивіться відео

По-третє, Путін навіщось згадав, що хоче "мирних переговорів" з Україною, при цьому знищивши в кривавих атаках на Авдіївку тисячі російських солдатів. Як саме такі дії засвідчують його бажання миру, воєнний злочинець звичайно ж не пояснив

"Україна хоче перемоги (а не переговорів – 24 Канал). Адже переговори з окупантом, допоки той перебуває на нашій території, означають капітуляцію. При цьому Путін демонструє свою "миролюбність", виступаючи проти вбивств у Секторі Гази. Він хвора людина", – щиро висловився політолог.

Росіяни – співучасники злочинів Путіна

Водночас бачачи весь трагізм російської агресії, громадяни Росії не роблять практично нічого для того, щоб посунути Путіна з Кремля.

"Сьогодні технології дозволяють (боротися за владу за відсутності адмінресурсів – 24 Канал). В Сполучених Штатах конгресменом став хлопець, який знявся у фільмі “Сільська елегія”. Кіноактор просто взяв і виграв. Невже в Росії немає кіноакторів, зірок спорту чи представників еліти (які б могли поборотися за владу – 24 Канал)?" – поставив питання Давидюк.

Іншим яскравим прикладом перемоги технології над традиційними політиками є обрання президентом Аргентини Хав’єра Мілея. В нього не було адмінресурсу та часу на телебаченні, але завдяки ефективному використанню соцмереж він зумів здобути переконливу перемогу над представником уряду.

У Росії мала б бути хоч одна порядна людина, що могла б "зайти" на ці президентські вибори (2024 року – 24 Канал) і виграти, або принаймні "розкачати" ситуацію і делегітимізувати Путіна. Але є підозра, що таких людей у Росії немає, і їх все те, що говорить Путін, влаштовує росіян,

– припустив політолог.

Оскільки ніхто публічно не висловлює незгоду зі словами кремлівського диктатора, можна вважати, що він фактично репрезентує думку усіх росіян. І що викривлений світогляд Путіна є для громадян Росії "нормою".

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