Російському диктатору Владіміру Путіну до вподоби, коли світ зосереджений на Близькому Сході й не помічає його злочинних дій в Україні. Однак, як зазначив 24 Каналу полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, є нюанс.

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Як війна на Близькому Сході впливає на Україну

На думку британського полковника, недавні атаки Ізраїлю на різні військові об'єкти Ірану з використанням американських літаків F-35, які також містять британські технології, мають стати дороговказом для США, Великої Британії та інших країн.

Ізраїльські війська атакують іранські об'єкти західною військовою технікою. Геміш де Бреттон-Гордон не розуміє, чому Україні не дозволяють робити те саме щодо баз у Росії, яка здійснює атаки проти українців.

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Це вже другий випадок, коли Ізраїль напав безпосередньо на Іран. Це додає аргументів на користь того, щоб Україна могла зробити те ж, використовуючи західну військову техніку для атак по Росії. Якщо питання переглянуть у найближчій перспективі, це змінить правила гри для Києва.

Тож, обидва конфлікти пов'язані. Росія підливає олії в обидва казани. Путіну подобається, коли міжнародна спільнота зосереджена на Близькому Сході й не бачить воєнних злочинів, які він вчиняє в Україні. Але він наївний, якщо думає, що це так. Тому головне, щоб НАТО та США дозволили напасти Україні на Росію. Оскільки дозволили Ізраїлю напасти на Іран,

– констатував полковник Великої Британії.

До слова, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що Росія вимушена поповнювати запаси на сирійській базі морем, тобто в обхід усієї Європи.