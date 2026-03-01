Путін втратив трьох найближчих друзів трохи більше ніж за рік і не допоміг жодному, – Сибіга

В МЗС України відгукнулися на загибель аятоли Ірану Алі Хаменеї. Як відомо, Іран є давнім союзником Росії.

Про це йдеться в дописі очільника МЗС Андрія Сибіги.

Що написав Сибіга про Путіна та Хаменеї?

Міністр звернув увагу на те, що Путін ніяк не допоміг іранському режиму. Як і Ніколасу Мадуро у Венесуелі до того, а ще раніше – Башару Асаду в Сирії.

Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них,

– підкреслив Сибіга.

За його словами, Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається.

Також слід розуміти: доки Росія застрягла у своїй безглуздій війні проти України, яку ніколи не виграє і відмовляється припиняти, її вплив у світі різко падає.

Доміно повалених диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче. Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча,

– написав глава МЗС.

Як у Росії відреагували на події в Ірані?

Москва однією з перших прокоментувала операцію США.