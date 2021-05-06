Російський байкерський клуб "Нічні вовки" відвідав столицю Чехії Прагу. Місцеві жителі зустріли їх протестом через політичні погляди учасників клубу.

"Вовки" є прихильниками правління Володимира Путіна. Вони поклали квіти до Меморіалу червоноармійців та влаштували хвилину мовчання.

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У Празі російських байкерів зустріли скульптурою Путіна, де очільник Кремля сидить на золотому унітазі без штанів. Зустріч "вовків" відбулась перед Ольшанським кладовищем у середу, 5 травня 2021 року.



Чеські байкери стали учасниками протесту / Фото novinky.cz

Учасники протесту мали з собою прапори Євросоюзу та НАТО. Також люди принесли плакати з підписами про те, що Путін – вбивця.

У Чехії влаштували акцію протесту через приїзд "Нічних вовків" / Фото zpravy.aktualne.cz

Чим закінчився протест

Згодом російські байкери зробили зупинку біля колишнього пам'ятника маршалу Конєву в Празі. Байкери з Чехії вже чекали на росіян там. У такий спосіб чехи пояснили, що "нікому немає діла до путінських вовків".



Одну особу затримала поліція / Фото zpravy.aktualne.cz

Акції протесту контролювали декілька десятків правоохоронців. У результаті одного чоловіка затримали за те, що він відмовився одягнути захисну маску.

Чехи в этом году особенно не рады "Ночным волкам" в Праге. И на то есть причины pic.twitter.com/TS3DFj23aj — Радио Свобода (@SvobodaRadio) May 5, 2021

"Нічні вовки" у Празі 5 травня 2021 року: дивіться відео