Путін на золотому унітазі: "Нічних вовків" зустріли протестом у Чехії – фото та відео
Російський байкерський клуб "Нічні вовки" відвідав столицю Чехії Прагу. Місцеві жителі зустріли їх протестом через політичні погляди учасників клубу.
Джерело:novinky.cz
"Вовки" є прихильниками правління Володимира Путіна. Вони поклали квіти до Меморіалу червоноармійців та влаштували хвилину мовчання.
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Деталі зустрічі "Нічних вовків"
У Празі російських байкерів зустріли скульптурою Путіна, де очільник Кремля сидить на золотому унітазі без штанів. Зустріч "вовків" відбулась перед Ольшанським кладовищем у середу, 5 травня 2021 року.
Чеські байкери стали учасниками протесту / Фото novinky.cz
Учасники протесту мали з собою прапори Євросоюзу та НАТО. Також люди принесли плакати з підписами про те, що Путін – вбивця.
У Чехії влаштували акцію протесту через приїзд "Нічних вовків" / Фото zpravy.aktualne.cz
Чим закінчився протест
Згодом російські байкери зробили зупинку біля колишнього пам'ятника маршалу Конєву в Празі. Байкери з Чехії вже чекали на росіян там. У такий спосіб чехи пояснили, що "нікому немає діла до путінських вовків".
Одну особу затримала поліція / Фото zpravy.aktualne.cz
Акції протесту контролювали декілька десятків правоохоронців. У результаті одного чоловіка затримали за те, що він відмовився одягнути захисну маску.
"Нічні вовки" у Празі 5 травня 2021 року: дивіться відео
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