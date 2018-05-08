Путин "похоронил" Михалкова", следующие на зачистку – Шойгу-Киселев-Соловьев

В России попал под раздачу Никита Михалков – наиболее одиозный представитель кремлевской творческой элиты. Он первым вдохнул веяния нового путинского срока.

И первым не смог выдохнуть. "Мэтра" в лучших традициях воспеваемой им империи сначала отлучили от эфира, а после – "похоронили".

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6 мая телеканал "Россия 24" снял с эфира последний выпуск программы "Бесогон", снятый председателем Союза кинематографистов России. А на следующий день в интернете открыли сайт Академии кинематографического и театрального искусства, возглавляемой Михалковым, где разместили последнее письмо "мэтра", украшенное его фото с траурной лентой. В письме он сообщил о своей готовности уйти из жизни.

За чеканным слогом обращения Михалкова, где он сообщает, что 40% состояние передает родственникам, 10% – Кубанской народной республике и Комитету освобождения Кубани, а по 5% – Фонду Навального и движению Э. Лимонова, угадывается почерк спецов с московской Лубянки. Одним постом они решили несколько задач. Во-первых, вычеркнули "из списков части" многолетнего "скрепотворца". Во-вторых, выпустили пар в обществе, приписав Михалкову изначально корявые обвинения в адрес Путина и системы власти. И, в-третьих, дали сигнал представителям творческого и политического бомонда о том, что и их будут выкорчевывать из системы власти.

Чтобы понять причины атаки на кремлевского деятеля, нужно копнуть его недавнюю предысторию. В программе "Бесогон" от 20 апреля Михалков осветил ситуацию с коррупцией в МЧС, в том числе с приобретением главой ведомства В. Пучковым техники по завышенным ценам. После программы Пучков назвал программу Михалкова бредом. "Мне жаль людей, которые смотрят, что такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред – так и напишите", – заявил министр.

Жалость Пучкова, как оказалось, имеет удивительную силу. Сразу после его слов аудиторию Михалкова лишили возможности лицезреть духовного кумира нации. А самого кумира – выкинули в маргинес.

Мы продолжаем связывать данные происшествия с деятельностью Никиты Сергеевича. В первую очередь, с его программой "Бесогон ТВ", которая выходит на федеральном канале, имеет широкий резонанс и регулярно подвергается нападкам со стороны тех, чьи интересы затрагиваются в этой передаче, — заявила пресс-секретарь режиссера Дорофеева.

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В июне прошлого года Михалков в интервью "Газете.Ru" назвал "Бесогон" абсолютно независимой программой. "Я, как русский художник, пытаюсь проанализировать происходящее вокруг. Мы абсолютно независимы – ни один человек на канале не знает, о чем будет следующий выпуск. Никакая рука Кремля, ни государственная политика никогда не являлись и не являются заказчиками нашей программы", – пояснил режиссер.

Как оказалось, Михалков переоценил свои возможности влияния в тоталитарной РФ. Старик просчитался, подумав, что может балансировать даже в рамках генеральной линии. И сразу стал маргинальным изгоем. Причем его "бесогонство" о несправедливом подавлении протестов в РФ – чисто формальный повод к его "десакрализации".

Казус Михалкова состоит в том, что в РФ нет места авторитетам. Кроме одного – который еще на шесть лет умостился в кремлевских палатах. Построенная Путиным система отторгает даже таких преданно заглядывающих в глаза авторитетов, как Михалков. Система пресекает на корню любые попытки выглядеть интереснее и свежее, чем ее "архитектор". Она требует "чипированных" технологичных исполнителей, высиженных в инкубаторах Лубянки. Любые попытки выйти из общего строя, даже такие жалкие, как у Михалкова, вызывают жесткую реакцию. Очевидно, что на старте четвертого срока Путина многие наиболее рьяные сторонники "русского мира" будут изгнаны "из рая". Речь идет как об одиозных пропагандистах из когорты "киселев-соловьев-эрнст", так и о столпах режима типа "шойгу-сечин-рогозин".

Для Украины ситуация с Михалковым и следующими сакральными жертвами кремлевского режима означает, что наши шансы похоронить "русский мир" достаточно высоки. Ведь общественная капитализация доктрины "русского мира" в России критично низкая. Она ни имеет идеологической базы и социальной поддержки. Там не замечают потерю "бойца" даже калибра Михалкова. Очевидно, что жизнеспособность "русского мира" сегодня – на уровне локальных террористических группировок Афганистана, Йемена или Сирии. А это значит, что рано или поздно "православный Талибан" будет зачищен. В наших интересах – максимально ускорить этот долгожданный для нас процесс.

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