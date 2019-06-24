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      Путін раптово доручив перевірити боєготовність армії РФ

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      Володимир Путін та Сергій Шойгу
      Володимир Путін та Сергій Шойгу / Фото із відкритих джерел

      В Росії почалася раптова перевірка боєготовності у військах і силах Центрального військового округу.

      Про це на нараді з керівним складом Збройних сил РФ повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, пише ТАСС.

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      Перевірка здійснюється згідно з рішенням російського президента Володимира Путіна як верховного головнокомандувача ЗС РФ. Триватиме вона з 24 по 28 червня, в цей час проведуть навчання на понад 35 полігонах.

      Метою заходу є оцінка здатності Збройних сил гарантувати військову безпеку в Центральноазіатському регіоні, де є серйозні загрози терористичного характеру,
      – зазначив голова російського Міноборони.

      Крім цього, він наголосив, що ще одним завданням є визначення ступеня готовності військ до участі в майбутньому навчальному заході – стратегічних командно-штабних навчаннях "Центр-2019".

      У зв'язку з перевіркою у вищий ступінь бойової готовності приводяться органи військового управління Центрального військового округу, частина військ та сил Південного й Східного військових округів, а також окремі з'єднання Повітряно-десантних військ, дальньої й військово-транспортної авіації.

      Зазначимо, що напередодні Сергій Шойгу заявив, що у найближчий час в Росії поставили собі за мету виробити нову теорію ведення воєн.

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      Теги: Володимир Путін Новини Росії
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