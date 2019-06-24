Путін раптово доручив перевірити боєготовність армії РФ

В Росії почалася раптова перевірка боєготовності у військах і силах Центрального військового округу.

Про це на нараді з керівним складом Збройних сил РФ повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, пише ТАСС.

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Перевірка здійснюється згідно з рішенням російського президента Володимира Путіна як верховного головнокомандувача ЗС РФ. Триватиме вона з 24 по 28 червня, в цей час проведуть навчання на понад 35 полігонах.

Метою заходу є оцінка здатності Збройних сил гарантувати військову безпеку в Центральноазіатському регіоні, де є серйозні загрози терористичного характеру,

– зазначив голова російського Міноборони.

Крім цього, він наголосив, що ще одним завданням є визначення ступеня готовності військ до участі в майбутньому навчальному заході – стратегічних командно-штабних навчаннях "Центр-2019".

У зв'язку з перевіркою у вищий ступінь бойової готовності приводяться органи військового управління Центрального військового округу, частина військ та сил Південного й Східного військових округів, а також окремі з'єднання Повітряно-десантних військ, дальньої й військово-транспортної авіації.

Зазначимо, що напередодні Сергій Шойгу заявив, що у найближчий час в Росії поставили собі за мету виробити нову теорію ведення воєн.