У Росії взялись за розробку нової теорії ведення воєн

На найближчий час у Росії поставили собі за мету виробити нову теорію ведення воєн. Як заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, важливо розуміти, що сучасні війни вимагають нових підходів.

Наразі йдеться про вироблення теорії ведення військових дій на середньострокову перспективу, пердає "Інтерфакс-Україна".

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"Конфлікти нового покоління – це сукупність класичних і асиметричних способів ведення збройної боротьби, де бойові дії швидкоплинні, а на виправлення помилок просто немає часу", – зазначив Шойгу.

Є вірогідність, що кампанія буде успішною, адже у Росії багатий військовий досвід, від якого вона публічно іноді відхрещується – війна, розв'язана Кремлем на українському Донбасі, військова підтримка сепаратистів Придністров'я, допомога режиму Асада у Сирії та венесуельському диктатору Мадуро.

Зауважимо, що після того, як Росія ввела свої війська на схід України, у світі активніше заговорили про термін "гібридна війна" – поєднання традиційної та партизанської війни, тероризму із масованими інформаційними пропагандистськими атаками.