Рейтинг Путіна знову знизився

У РФ змінили методику опитувань та оприлюднили новий рейтинг довіри до російських політиків. У соціологічному дослідженні йдеться, що рейтинг лідера країни Володимира Путіна продовжує знижуватися.

Соціологічне дослідження провів "Всеросійський центр вивчення громадської думки", який вважають наближеним до Кремля.

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У період з із 3 по 9 червня про довіру Володимиру Путіну заявили 71,7% респондентів. Ще на тиждень раніше йому довіряли 72,4% опитаних.

Окрім того, зріс показник недовіри Путіну. Президенту РФ не довіряє кожен 4 учасник опитування.

ВЦІОМ нещодавно зафіксував рекордно низький рівень довіри до Путіна – 31,7%. Після цього, у Кремлі почали вимагати у соціологів пояснень. Речник президента Дмитро Пєсков стверджував, що інші опитування показували зростання електоральної підтримки голови російської держави. Тож методику опитувань змінили, але рейтинг продовжує падати.

Що може зробити Путін, аби залишитися при владі у РФ?Наразі рейтинги глави Кремля Володимира Путіна є дуже низькими, однак той намагатиметься зробити все, аби утримати владу. Єдина суть існування путінського режиму – це скоювати злочини та йти від відповідальності. Тому й зараз чинний президент РФ не зупинятиметься.



5 років тому, коли його рейтинг почав падати, він анексував Крим, розв'язав війну на Донбасі, влаштував пропаганду на російському телебаченні, зомбуючи населення. Не виключено, що Путін буде ще більше тиснути на росіян та посилювати агресію в світі.