Путін "рекламує" Порошенка на Харківщині: фотофакт
Штаб Петра Порошенка вдався до агресивної реклами і вирішив залучити до неї самого лідера Кремля Володимира Путіна. Адже гасло "Або я, або Путін" давно застосовує чинний президент у своїй передвиборчій кампанії.
Своєрідним полігоном для випробування впливу нової реклами штаб Порошенка обрав Харківщину.
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Місцеві мешканці вражені й активно публікують у соціальних мережах фотографії білбордів.
Білборди з Порошенком та Путіним: дивіться фото
Власне, у подібній рекламі не було б нічого дивного, якби не порушення закону "Про рекламу". У статті 8 "Загальні вимоги до реклами" зазначено, що у рекламі заборонено "вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи". Варто згадати і ще одну статтю, 64, де вказано: "Участь у передвиборній агітації забороняється особам, які не є громадянами України".
Чи давав Володимир Путін згоду на використання свого зображення у рекламі Петра Порошенка?
Чи має Володимир Путін українське громадянство?
У публічному доступі ствердна відповідь на ці запитання відсутня.
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До слова, соцмережі доволі швидко відреагували фотожабами на дивну рекламу Порошенка:
З'явилася навіть іронічна версія, що Бойко і Медведчук до Москви літали, щоб вручити пану Путіну український паспорт.
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