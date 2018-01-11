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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Путін розповів, який варіант його влаштує щодо Донбасу

20:03, 11 січня 6144 Читать новость на русском
Володимир Путін заявляє, що не хоче замороження конфлікту на Донбасі
Володимир Путін заявляє, що не хоче замороження конфлікту на Донбасі

Російський президент Володимир Путін переконує, що він не зацікавлений у тому, щоб ситуація на Донбасі набувала характеру замороженого конфлікту. І висунув свої пропозиції.

Про це він заявив під час спілкування з керівниками російських ЗМІ та інформагентств.

"Що стосується перспектив врегулювання на Донбасі, то це набуває характеру замороженого конфлікту. Ніхто в цьому не зацікавлений, в тому числі і Росія. Ми б хотіли, щоб ситуація вирішилася, але вирішилася так, щоб вона не викликала стурбованості ні у кого, хто проживає на цій території", – переконує Володимир Путін.

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За словами Путіна, його цілком влаштувало б і реалізація мінських домовленостей у повному обсязі.

"Але не вибірково, як комусь подобається, а в повному обсязі так, щоб це влаштувало тих, хто проживає на Донбасі, з усім, що там прописано, в тому числі з законом про особливий статус Донбасу", – заявив Путін.

До слова, російсько-окупаційні війська порушили умови перемир’я на Донбасі згідно мінських домовленостей – українські військові збили російський безпілотник.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Мінські домовленості Новини Росії Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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