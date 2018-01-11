Путін розповів, який варіант його влаштує щодо Донбасу

Російський президент Володимир Путін переконує, що він не зацікавлений у тому, щоб ситуація на Донбасі набувала характеру замороженого конфлікту. І висунув свої пропозиції.

Про це він заявив під час спілкування з керівниками російських ЗМІ та інформагентств.

"Що стосується перспектив врегулювання на Донбасі, то це набуває характеру замороженого конфлікту. Ніхто в цьому не зацікавлений, в тому числі і Росія. Ми б хотіли, щоб ситуація вирішилася, але вирішилася так, щоб вона не викликала стурбованості ні у кого, хто проживає на цій території", – переконує Володимир Путін.

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За словами Путіна, його цілком влаштувало б і реалізація мінських домовленостей у повному обсязі.

"Але не вибірково, як комусь подобається, а в повному обсязі так, щоб це влаштувало тих, хто проживає на Донбасі, з усім, що там прописано, в тому числі з законом про особливий статус Донбасу", – заявив Путін.

До слова, російсько-окупаційні війська порушили умови перемир’я на Донбасі згідно мінських домовленостей – українські військові збили російський безпілотник.