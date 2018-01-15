Путін спустив пострадянську Росію в унітаз, – російський блогер

Російський фінансист і блогер Слава Рабінович пророкує Росії розвал, оскільки вона проґавила свій шанс у 1990-их роках.

Про це Рабінович написав на своїй сторінці у Facebook.

"Путін – дебіл. Він спустив пострадянську Росію в унітаз. Через свої злочини він не може вийти з влади, тому він правитиме до смерті (природної чи насильницької), або до перевороту", – припустив блогер.

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"Після Путіна зрушити Росію в цивілізацію можуть тільки умовні праві лібертаріанці (або біля них), але в Росії вони до влади не прийдуть. Росія прої*ала свій шанс в кінці 90-х і початку 2000-х. Назавжди. Швидше за все, вона розвалиться", – резюмував Рабінович.