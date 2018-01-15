Путін спустив пострадянську Росію в унітаз, – російський блогер
14:44, сьогодні 816 Читать новость на русском
Російський фінансист і блогер Слава Рабінович пророкує Росії розвал, оскільки вона проґавила свій шанс у 1990-их роках.
Про це Рабінович написав на своїй сторінці у Facebook.
"Путін – дебіл. Він спустив пострадянську Росію в унітаз. Через свої злочини він не може вийти з влади, тому він правитиме до смерті (природної чи насильницької), або до перевороту", – припустив блогер.
Читайте також: Путін сам стане могильником свого "путінізму", – російський журналіст
"Після Путіна зрушити Росію в цивілізацію можуть тільки умовні праві лібертаріанці (або біля них), але в Росії вони до влади не прийдуть. Росія прої*ала свій шанс в кінці 90-х і початку 2000-х. Назавжди. Швидше за все, вона розвалиться", – резюмував Рабінович.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
Москаль розказав "всю правду" про спецоперацію на Закарпатті21 листопада 2017 , 13:57
У Путіна поділилися своїм рецептом вирішення війни на Донбасі9 жовтня 2017 , 23:15
У бюджеті-2018 передбачено підвищення зарплати вчителям і підтримка озброєння ЗСУ, – Гройсман8 грудня 2017 , 00:42
У Меджлісі оприлюднили план щодо повернення Криму19 грудня 2017 , 10:23