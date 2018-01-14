Путін сам стане могильником свого "путінізму", – російський журналіст

Російський журналіст Семен Новопрудський зазначає, що після президентських виборів у Росії самопожирання путінської системи тільки зростатиме.

За його словами, головний парадокс виборів, призначених на 18 березня, полягає не в тому, що всі й так знають переможця, а в тому, що тепер ніхто не знає, якою буде його політика впродовж наступного терміну.

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"Путін перестав бути ефективним президентом еліти, а народ захищати його явно не стане, оскільки давно позбавлений політичної суб'єктності. З персоналістської диктатури Путіна, начебто міцно закріпленої анексією Криму, політична система РФ неминуче буде дрейфувати в бік диктатури фейкової", – пише Новопрудський у своїй колонці для видання "Новое время".

У цій системі за спиною мало що президента, який мало що може вирішити і існує швидше в ролі "декоративного диктатора", угруповання силовиків будуть доїдати останні шматки великого бізнесу зубожіючої країни.

Самопожирання путінської системи проявляється все виразніше і буде наростати після президентських виборів до того часу, поки тим чи іншим шляхом не відбудеться буквальна зміна влади,

– переконаний журналіст.

За його словами, тактика "маленьких переможних гібридних воєн" практично вичерпана – санкції і так вже відкинули економіку на 10 років назад.

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"Тому Путіну належить стати могильником нинішнього варіанту путінізму в новому президентському циклі. Або це зроблять інші — в тому числі ті, хто сам є частиною влади. Таке в російській історії бувало не раз і не два. Це не означає, що Росія стане схожа на західну демократію. Вона запросто може стати схожою і на Північну Корею, якщо вибере шлях самоізоляції і ядерного шантажу", – резюмує Новопрудський.