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Путін вирішив "потягатись" з Ілоном Маском: заява

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Путін вирішив
Путін вирішив "потягатись" з Ілоном Маском: / Фото з відкритих джерел

Вже у 2019 році Російська Федерація планує запустити місію на Марс та здійснить посадку на Місяць в рамках нового дослідження супутника Землі.

Таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін у фільмі Андрія Кондрашова, пише "Интерфакс".

"Ми зараз будемо там здійснювати безпілотні, а потім і пілотовані пуски – для дослідження далекого космосу. І програма "Місяць", потім дослідження Марса. Перше, це зовсім скоро, у 2019 році ми збираємося запустити в бік Марса місію", – сказав глава Кремля.

Читайте також: Пережити ядерну світову війну: Ілон Маск розповів деталі своєї програми колонізації Марсу

За словами очільника РФ, це буде нове продовження дослідження Місяця, і воно істотно відрізнятиметься від того, що було за часів Радянського Союзу.

Наші фахівці постараються зробити висадки на полюси, тому що є підстави вважати, що там може бути вода. Там є чим займатися, звідти можуть бути розпочаті дослідження інших планет, далекого космосу,
– переконаний президент РФ.

Чим важлива колонізація Марса і до чого тут Ілон Маск? Для людства це буде великий крок у майбутнє, аби уникнути можливого вимирання людської раси, адже запаси води на Землі вичерпуються, а льодовики продовжують рекордно швидко танути. Окрім того, через окремих бездумних політиків світ стоїть на порозі Третьої світової війни.

Колонізація Марса включає теоретичне підґрунтя проекту, будівництво різних комплексів та споруд на Марсі і заселення них людиною — створення поселень на планеті Марс.

І саме компанія Ілона Маска SpaceX, ракети якої показали неабиякі можливості, протягом кількох років прицільно займається розробкою щодо колонізації Марса, щоб відправити вантажну місію на Марс до 2022 року. Кінцевою метою ж є розміщення на Марсі людської колонії.

Тож як Володимир Путін зібрався запускати російськими ракетами, які останнім часом постійно падають, місію на Марс швидше за Ілона Маска, залишається загадкою.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Техно Космос Ілон Маск Марс
Джерело: 24 Канал
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