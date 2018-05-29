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"Путінізм – це режим боягузів, який веде війну методами боягузів"

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Вбивство Аркадія Бабченка
Вбивство Аркадія Бабченка / Фото з відкритих джерел

Журналіста Аркадія Бабченка вбито в його квартирі в Києві – пострілами в спину. За освітою я історик. Історики не люблять давати прогнози. Але я дозволю собі один. Я впевнений, що коли ця війна завершиться ганебною поразкою Росії, то увійде в історію як "Війна боягузів". Бо путінізм – це режим боягузів, який веде війну методами боягузів.

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Це не пусті слова. Росія має в 5 разів більше військовослужбовців, у 7 разів більше танків, в 15 разів більше військових літаків ніж Україна, а ще атомну зброю і флот. Але навіть після Революції Гідності, коли зраджена режимом Януковича українська держава була на грані краху, путінська Росія не наважилася відкрито повести танки на Київ. В Криму регулярні частини російської армії сором'язливо називали себе "зеленими чоловічками". На Донбасі ховалися під ряжених козаків, реконструкторів і "ополчення". Навіть вбивства своїх ворогів вони здійснюють методами боягузів – вибухами, отруєннями, пострілами в спину.

Могили своїх мертвих вони ховають. Від потрапивших в полон – відмовляються. Вбитих цивільних на борту літака оголошують фейком. Їх пропаганда голосно погрожує, але вбивають вони як дворова шпана – лише з під тишка, коли не очікують, тих, у кого немає зброї в руках.

Путінська Росія – країна-терорист. Країна поза законом і поза звичаями війни. А терористам і військовим злочинцям немає місця в сучасному світі. І коли війна завершиться, Путін і ко увійдуть у всі підручники історії, як вони того і хотіли. Як ті, хто примудрився програти маючи, можливо, найбільшу в історії людства військову перевагу. Як славнозвісні автори найганебнішої сторінки ганебної військової історії Росії – "Війни боягузів".

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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