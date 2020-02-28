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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Путінські скрєпи в конституції, 23 лютого у Криму та на Донбасі – Недиванна сотня

      Недиванна сотня - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 28 лютого – Путін хоче в конституції написати про захист російськомовних і закріпити необхідність духовних скрєп. Та поки лиш закріплюється у діагнозі "шизофренія". У Криму і на Донбасі активно відзначали свято, якого немає в Україні. Дітей змусили надягти пілотки, взяти в руки портрети бойовиків і червоні зірки. Як росіяни ростять покоління убивць.

      Також у випуску:

      Неважливі слова.

      Колишній помічник Путіна Владіслав Сурков назвав українців хохлами, а нашу державу – неіснуючою. У тому, що він давно так думає, ми не сумнівалися. Але дивно те, що вирішив це озвучити.

      Забій головного мозку.

      До привітань з радянським святом приєднались Кива, Бужанський і Рабинович. А ще кілька років тому Кива просив навіть не згадувати при ньому, що 23 лютого існує якесь свято.

      Московське свято українського депутата.

      Нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко привітав свою дружину з днем народження, заплативши за виступи Кіркорова, Баскова, Лєпса і "Руки ввєрх". Вийшов приватний "Блакитний вогник" за мільйон доларів.

      Трансгранична магістраль для двох потягів.

      На Донецькій залізниці працює 13 тисяч людей, а пасажиропотоку немає. Людям би у Відень злітати, а вони лиш мчать електричкою "Єлєновка – Донецьк".

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19
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      Автор: Євген Назаренко, Леонід Остальцев
      Теги: Україна – Росія Новини України Володимир Путін Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Недиванна сотня
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