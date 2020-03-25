07:11
25 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      П'яні поліцейські у Миколаєві справили нужду на автомобіль та стріляли у його власника

      - Читать новость на русском
      П'яні поліцейські у Миколаєві підстрелили чоловіка за зауваження / Ілюстративне фото (pixabay)

      У ДБР розповіли про незвичний випадок у Миколаєві: п'яні правоохоронці справили нужду на автомобіль незнайомого чоловіка, а потім ще й підстрелили його за зауваження.

      Інцидент трапився увечері 21 березня, однак деталі його Державне бюро розслідування оприлюднило на офіційному сайті лише через кілька днів.

      Тим часом Іспанські поліцейські влаштували для жителів на карантині вуличний концерт: веселі відео

      Що відомо про стрілянину в Миколаєві за участі п'яних поліцейських

      • Правоохоронці – члени підрозділу спеціального призначення поліції Миколаєва – після нетривалого обговорення вирішили справити природну потребу без відвідування туалету.
      • Щоб не турбувати цими діями мешканців району, поліцейські для прикриття обрали автомобіль, припаркований біля одного з будинків.
      • Такий розвиток подій не сподобався власнику автомобіля, який якраз у цей час дихав свіжим повітрям на балконі власної квартири у цьому ж будинку. 
      • Чоловік зробив поліцейським усне ввічливе зауваження, але у відповідь почув замість вибачень лише нецензурну лайку. Що й не дивно, але поліцейські перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння.
      • Ситуація загострилася, коли власник замурзаного поліцейськими автомобіля вийшов на вулицю. Там словесний конфлікт доволі швидко переріс у бійку.
      • Захищаючи свою точку зору, один з правоохоронців вистрелив у чоловіка, причому тричі. На щастя, стріляв він з травматичної зброї – потерпілий живий, але дістав кілька кульових поранень та забійну рану голови.


      ДБР сфотографувало сліди злочину, які залишив на шині автомобіля один із поліцейських


      На жаль, інцидент завершився стріляниною та пролитою кров'ю

      Читайте також На Киву написали заяву в ДБР за прославляння Сталіна

      Насправді ситуація серйозна: ДБР спільно з прокуратурою розслідують інцидент як хуліганство. Якщо поліцейських визнають винними у суді, то можуть покарати навіть позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

      Боляче буде найбіднішим верствам населення, – Фурса про дефолт в Україні
      сьогодні
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Новини Миколаєва Курйозні новини Кримінальні новини Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:02 Чи можуть зменшити зарплату через карантин, – думка адвоката
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 06:35 Коронавірус й квоти: у Верховній Раді знову підняли мовне питання
      Ярослав Голобородько
      22 березня , 19:16 Світова криза у 2020 році й швидке відновлення: що прогнозують економісти провідних банків США
      Тетяна Панасюк
      24 березня , 11:59 Легендарна Патті Сміт вперше виступить у Києві
      Ліза Астахова
      сьогодні , 06:20 Що можуть не оплачувати українці протягом карантину: інфографіка
      Анна Запотоцька
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук