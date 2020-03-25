П'яні поліцейські у Миколаєві справили нужду на автомобіль та стріляли у його власника

У ДБР розповіли про незвичний випадок у Миколаєві: п'яні правоохоронці справили нужду на автомобіль незнайомого чоловіка, а потім ще й підстрелили його за зауваження.

Інцидент трапився увечері 21 березня, однак деталі його Державне бюро розслідування оприлюднило на офіційному сайті лише через кілька днів.

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Що відомо про стрілянину в Миколаєві за участі п'яних поліцейських

Правоохоронці – члени підрозділу спеціального призначення поліції Миколаєва – після нетривалого обговорення вирішили справити природну потребу без відвідування туалету.

Щоб не турбувати цими діями мешканців району, поліцейські для прикриття обрали автомобіль, припаркований біля одного з будинків.

припаркований біля одного з будинків. Такий розвиток подій не сподобався власнику автомобіля, який якраз у цей час дихав свіжим повітрям на балконі власної квартири у цьому ж будинку.

Чоловік зробив поліцейським усне ввічливе зауваження, але у відповідь почув замість вибачень лише нецензурну лайку. Що й не дивно, але поліцейські перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Ситуація загострилася, коли власник замурзаного поліцейськими автомобіля вийшов на вулицю. Там словесний конфлікт доволі швидко переріс у бійку.

Захищаючи свою точку зору, один з правоохоронців вистрелив у чоловіка, причому тричі. На щастя, стріляв він з травматичної зброї – потерпілий живий, але дістав кілька кульових поранень та забійну рану голови.



ДБР сфотографувало сліди злочину, які залишив на шині автомобіля один із поліцейських



На жаль, інцидент завершився стріляниною та пролитою кров'ю

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Насправді ситуація серйозна: ДБР спільно з прокуратурою розслідують інцидент як хуліганство. Якщо поліцейських визнають винними у суді, то можуть покарати навіть позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.