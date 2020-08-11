У Києві п'яний водій зніс клумби з квітами на алеї Героїв Небесної Сотні. Чоловік був на автомобілі Lexus, а після скоєння аварії спокійно поїхав далі. Поліція вже затримала його.

Чоловік на Lexus розніс клумби

Вранці 11 серпня нетверезий водій на Lexus вчинив ДТП на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, повідомив у фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Зловмисник позносив клумби, а потім, наче нічого й не було, поїхав з місця ДТП. Затримали його вже через пів години після інциденту.

Винуватця ДТП ми виявили та притягнули до відповідальності. У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння,

– повідомив Білошицький.

За його словами, з уст порушника лились агресія, хамство, нецензурні висловлювання. Водій дуже старався владнати ситуацію, однак його методи не допомагали.

Зловмисника затримали

Чоловіка попередили, що в разі невиконання законної вимоги співробітника поліції, він буде затриманий. Попередження не подіяли.

У результаті поліцейські були змушені застосувати при затриманні силу.

На порушника склали протокол за 5 статтями про злісну непокору, дрібне хуліганство, водіння у стані сп’яніння, вчинення ДТП і втеча з місця аварії.

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П'яний водій розніс клумби на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві / Фото Патрульної поліції



Щоб затримати його, поліцейські застосували силу / Фото Патрульної поліції

У Києві чоловік на Lexus розносить клумби: відео