Поліція Херсона затримала 25-річного чоловіка, який напідпитку керував автомобілем. Вони зафіксували, що рівень алкоголю в його крові перевищує максимальний показник драгеру.

Інцидент трапився зранку 13 липня. Автомобіль Volkswagen рухався вулицею Лавреньова, за його кермом перебував п'яний водій, повідомила Патрульна поліція Херсонщини.

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Водночас це ж авто помітили інспектори тактичної поліції. Водію ніяк не вдавалося роз'їхатись із іншою машиною. До того ж, він не був пристебнутим паском безпеки.

Правоохоронці запропонували чоловіку пройти огляд за допомогою драгеру, оскільки помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився.



У Херсоні водій випив більше, ніж може показати драгер / Фото Патрульної поліції

На екрані драгеру з'явилося 3 стрілки. Це означає, що результат перевищив 5 проміле – максимально допустимий показник пристрою.

Патрульні вже склали протокол на херсонця – за статтею про керування авто у стані сп'яніння. Крім цього – винесли на нього постанову за статтею про порушення правил користування ременями безпеки.

Рада посилила відповідальність за п'яне водіння

Нардепи у першому читанні підтримали законопроєкт, який посилює відповідальність за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Якщо водій в такому стані спричинить аварію, яка призведе до смерті інших людей, йому загрожуватиме до 12 років тюрми.