П'яний неадекват побив до струсу мозку лікарку "швидкої": медик приїхала на виклик

У Червонограді на Львівщині п’яний чоловік побив фельдшерку швидкої допомоги. Інцидент трапився увечері 11 лютого. За цим фактом поліція Львівської області розпочала кримінальне провадження.

Як повідомляє преслужба управління Нацполіції у Львівській області, до правоохоронців за допомогою звернулися фельдшерки швидкої допомоги. За їхніми словами, пацієнт, до якого вони прибули на виклик, завдав тілесних ушкоджень одній із лікарок. Більше того, він перебував у стані алкогольного сп’яніння та поводився неадекватно.

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На місце інциденту прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Зловмисником виявився 45-річний місцевий житель. Правоохоронцям вдалося його вгамувати та затримати.

Жертва хулігана – 45-річна жителька Червонограда. Жінку госпіталізували. Медики виявили в неї

забійні рани обличчя,

закриту черепно-мозкову травму,

струс головного мозку.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження – стаття Кримінального кодексу "Умисне легке тілесне ушкодження".

Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує:

штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 850 гривень)

або громадські роботи терміном до двохсот годин,

або до одного року виправних робіт.

До судове розслідування у цій справі триває.

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