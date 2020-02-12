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      П'яний неадекват побив до струсу мозку лікарку "швидкої": медик приїхала на виклик

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      У Львівській області п'яний чоловік побив фельдшерку "швидкої", яка приїхала до нього на виклик / Інформаційна агенція "Трибуна-Бровари"

      У Червонограді на Львівщині п’яний чоловік побив фельдшерку швидкої допомоги. Інцидент трапився увечері 11 лютого. За цим фактом поліція Львівської області розпочала кримінальне провадження.

      Як повідомляє преслужба управління Нацполіції у Львівській області, до правоохоронців за допомогою звернулися фельдшерки швидкої допомоги. За їхніми словами, пацієнт, до якого вони прибули на виклик, завдав тілесних ушкоджень одній із лікарок. Більше того, він перебував у стані алкогольного сп’яніння та поводився неадекватно.

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      На місце інциденту прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Зловмисником виявився 45-річний місцевий житель. Правоохоронцям вдалося його вгамувати та затримати.

      Жертва хулігана – 45-річна жителька Червонограда. Жінку госпіталізували. Медики виявили в неї

      • забійні рани обличчя,
      • закриту черепно-мозкову травму,
      • струс головного мозку.

      За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження – стаття Кримінального кодексу "Умисне легке тілесне ушкодження".

      Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує:

      • штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 850 гривень)
      • або громадські роботи терміном до двохсот годин,
      • або до одного року виправних робіт.

      До судове розслідування у цій справі триває.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Львова
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