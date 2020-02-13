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      П'яний водій на Audi врізався у маршрутку у Києві: є постраждалі, – фото, відео

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      Аварія у Києві / facebook.com/KyivOperativ

      Ввечері 13 лютого в Києві сталася ДТП за участі Audi та пасажирського автобуса. В результаті аварії постраждали четверо людей, серед яких вагітна жінка, яка перебувала у легковику.

      Пригода трапилась у Подільському районі столиці. За словами очевидців, автомобіль Audi на швидкості рухався по трамвайних коліях, обганяючи трамвай. Водій легковика не впорався з керуванням, автомобіль розвернувся і задньою частиною вдарив автобус із пасажирами, що рухався назустріч. Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: Як в Україні боротимуться з аварійністю на дорогах: пояснення Криклія

      Дивіться відео з місця ДТП: 

      В Audi крім водія перебувала вагітна жінка. Їх обох госпіталізували лікарі "швидкої". Також травм зазнала жінка, яка сиділа на пасажирському сидінні маршрутки. Її з переломом кісток ноги госпіталізували медики. 

      Свідки ДТП стверджують, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп'яніння.

       

      Моторошна ДТП у Києві / Фото із фейсбук-сторінки "Київ Оперативний"

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини Києва Аварії та ДТП Новини України
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