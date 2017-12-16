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П'яний водій в'їхав у нетверезих пішоходів на Сумщині: деталі ДТП

14:26, сьогодні 496 Читать новость на русском
Місце ДТП
Місце ДТП / Ілюстрація

На Сумщині сталась дорожньо-транспортна пригода за участю п’яного водія та не надто тверезих пішоходів.

Як інформує Нацполіція в Сумській області у Facebook, аварія сталась у місті Тростянці приблизно опівночі у суботу.

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26-річний водій автомобіля ВАЗ сів за кермо напідпитку і врізався у людей, що йшли центром проїжджої частини.

Внаслідок наїзду двоє осіб із травмами ніг були госпіталізовані, ще четверо серйозних травм не зазнали, а лише відбулись подряпинами.

У 40-річної жінки медики констатували перелом гомілки, а 35-річного чоловіка забрали в лікарню із закритим переломом стегна.

Поліцейські, які прибули на виклик, з’ясували, що винуватцем у цій аварії є не лише нетверезий водій. Компанія, яка йшла серединою дороги, теж виявилась напідпитку – усі вони повертались додому після святкування корпоративу.

Напередодні в Нацполіції відзвітували, що з початку року в Україні сталось понад 146 тисяч ДТП, в яких загинуло більше 3000 українців.

Теги: Новини України Алкоголь Аварії та ДТП Суми
Джерело: 24 Канал
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