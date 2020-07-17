Копи затримали нетверезого ексголову поліції в Запорізькій області: відео
Поліція затримала за їзду в нетверезому стані колишнього очільника ГУНП у Запорізькій області Олег Золотоношу. У мережу навіть "злили" відео з його допиту, на якому чітко проявляється стан затриманого.
Про затримання Олега Золотоноші пише телеграм-канал Teza.
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Цього разу п'яним водієм виявився колишній голова Нацполіції Запорізької області Олег Золотоноша. Судячи з відео, пан Олег дуже добре "відпочив" перед тим, як сідати за кермо,
– пише Teza.
Водночас не зрозуміло, де саме затримали Олега Золотоношу – на Запоріжжі чи в Дніпрі, де він нині працює в Державному університеті внутрішніх справ. У соціальних мережах є версія, що затримання відбулося в Києві.
На опублікованих кадрах чоловік не зовсім зрозумілою вимовою просить, аби йому розв'язали руки. Натомість він обіцяє, що "сяде спокійно".
Допит затриманого Олега Золотоноші: дивіться відео
Хто такий Олег Золотоноша
- У 2017 – 2018 роках він очолював управління поліції в Запорізькій області. З 2015 року він працює проректором Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
- Згідно з декларацією, Золотоноша разом з дружиною Тетяною і трьома дочками живе в Слобожанському, що під Дніпром.
- Олег Золотоноша їздить на Hyundai Accent 2011 року, вартість якого стартує від 8 тисяч доларів. Його дружина – на Toyota Camry 2016 року, що коштує щонайменше 15 тисяч доларів.