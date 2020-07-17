Поліція затримала за їзду в нетверезому стані колишнього очільника ГУНП у Запорізькій області Олег Золотоношу. У мережу навіть "злили" відео з його допиту, на якому чітко проявляється стан затриманого.

Про затримання Олега Золотоноші пише телеграм-канал Teza.

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Цього разу п'яним водієм виявився колишній голова Нацполіції Запорізької області Олег Золотоноша. Судячи з відео, пан Олег дуже добре "відпочив" перед тим, як сідати за кермо,

– пише Teza.

Водночас не зрозуміло, де саме затримали Олега Золотоношу – на Запоріжжі чи в Дніпрі, де він нині працює в Державному університеті внутрішніх справ. У соціальних мережах є версія, що затримання відбулося в Києві.

На опублікованих кадрах чоловік не зовсім зрозумілою вимовою просить, аби йому розв'язали руки. Натомість він обіцяє, що "сяде спокійно".

Допит затриманого Олега Золотоноші: дивіться відео

Хто такий Олег Золотоноша