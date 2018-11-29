П'яті роковини жорстокого розгону студентів під час Революції Гідності: пікет під МВС

29 листопада 2013 року, рівно п'ять років тому, правоохоронці жорстоко побили та розігнали мирний протест студентів. Саме ця подія збурила український народ і стала предтечею Революції Гідності. На згадку цих подій у центрі Києва активісти провели смолоскипну ходу: з Майдану Незалежності прийшли до Міністерства внутрішніх справ, щоб запитати, чому винні в розгоні силовики досі не покарані.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст з місця подій.

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За його словами, активістів зібралося небагато – до двох десятків осіб зі смолоскипами у руках. З Майдану вони вирушили на Банкову, під Адміністрацією президента кинули декілька вибухових пакетів. Але сутичок з поліцією чи травм не було.

Відео про початок смолоскипної ходи:

До МВС вони підійшли навіть не з вимогами розслідування справ Майдану, адже цим займається прокуратура, а з претензіями, що досі у поліції працюють люди, які брали безпосередню участь у злочинах проти Майдану.

Ми прийшли до нинішнього керівника тих людей, що чинили злочини у 2013 році, а зараз продовжують працювати у відомстві. І на тих же посадах, і навіть на вищих. Ніхто реально не покараний, кілька осіб лише формально "під криміналом",

– заявив організатор акції Сергій Мельниченко.

Юрій Коваленко, керівник Превентивного департаменту поліції, вийшов до активістів та пообіцяв передати міністру вимоги пікетувальників. Так смолоскипна хода і закінчилася.

Нагадаємо, 21 листопада 2018 року 24 канал повідомляв, що у Києві у Будинку профспілок, згорілому під час Революції Гідності в лютому 2014 року, відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Ця подія розлютила українців, тож вони влаштували у столиці акцію протесту. Через два дні одіозний народний депутат Михайло Добкін заявив, що вчинки бійців спецпідрозділу "Беркут" на Майдані були виправданими.