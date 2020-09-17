Народні депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт №2689. Він передбачає внесення змін до кримінального законодавства про імплементацію норм міжнародного права. Такі зміни дозволять упростити притягнення проросійських бойовиків до відповідальності за скоєні ними злочини на Донбасі.

Про те, що нардепи підтримали законопроєкт у першому читанні 17 вересня, інформує 24 канал. За нього проголосував 271 парламентар. Дивіться також Окупанти відкрили вогонь біля Новогригорівки: що про це відомо Про які зміни у законодавстві йдеться: Законопроєкт має забезпечити повну імплементацію положень міжнародного кримінального і гуманітарного права щодо кримінально-правового переслідування за міжнародні злочини, а також виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання юридичній та фактичній безкарності за вчинення таких злочинів.

Йдеться про такі міжнародні злочини: геноцид, злочини агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини.

У контексті війни на Донбасі може йтися про: умисні вбивства, тортури, насильницькі зникнення або нелюдське поводження з цивільними і військовополоненими, незаконна депортація і колонізація, примусова мілітаризація, не вибіркові обстріли цивільного населення і об'єктів.

Кримінальний кодекс України поки не передбачає кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини, що являють собою порушення звичаєвого, а не договірного міжнародного гуманітарного права.

Прийняття цього закону дозволить органам прокуратури і досудового розслідування здійснювати належну кримінальну правову кваліфікацію злочинів, які здійснюють на тимчасово окупованих територіях України, а також – переслідувати винних у цих злочинах. Зверніть увагу! В умовах війни з російськими поплічниками на Донбасі, що триває вже понад 6 років, приведення положень законодавства у відповідність з вимогами міжнародного кримінального права є надзвичайно нагальною потребою.