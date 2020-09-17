Верховна Рада України 17 вересня ухвалила закон, яким заборонила народним депутатам мати в підпорядкуванні близьких людей. Зауважимо, що раніше нардепи наймали на роботу своїх близьких, вони могли отримати доступ до бюджетних грошей. Тож у цьому був ризик корупції.

Законопроєкт №2203 в цілому підтримали 252 народних депутати. Документ передбачає обмеження спільної роботи близьких осіб на посадах помічників-консультантів депутатів усіх рівнів, повідомляє 24 канал.

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Для кого діятиме заборона

Заборона поширюватиметься на:

народних депутатів України;

депутатів місцевих рад;

депутатів Верховної Ради АР Крим.

Що було до ухвалення законопроєкту

До ухвалення цього законопроєкту нардепи не мали жодних обмежень для того, щоб призначити собі в помічники-консультанти своїх близьких.

Цей виняток, спеціально передбачений чинним законодавством для виборних посад та їх близьких осіб, призводив до низки історій з найманням до себе на роботу близьких осіб, які могли отримувати доступ до бюджетних коштів – і це, своєю чергою, призводило до корупційних ризиків та потенційних зловживань,

– вказано у пояснювальній записці.

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Хто вважається близькою людиною

У документі вказано, що близькі особи – це чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний і двоюрідний брати, рідний і двоюрідна сестри, рідний брат і сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, бабка, прадід, прабабуся, онук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько і мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач або усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.