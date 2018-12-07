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      Рада скасувала підвищення екологічного податку за викиди двоокису вуглецю

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      Екологічний податок
      Екологічний податок / AgroPortal.ua

      Верховна Рада скасувала підвищення екологічного податку за викиди двоокису вуглецю. Таке рішення є найбільш вигідним українським монополістам.

      Близько 70% теплових електростанцій, які і викидають в атмосферу небезпечні сполуки, належать одній компанії. Екологи б'ють на сполох, що таке рішення Ради не лише вбиває екологію, а й віддаляє нас від світових стандартів охорони природи.

      Верховна Рада внесла поправки до прийнятого два тижні тому закону про зміну розміру податків у 2019 році. Поправки передбачають підвищення ставок податку за викиди двоокису вуглецю з 0,41 грн до 10 грн за тонну. Це значно менше ніж було узгоджено ВР раніше. Прийнятий народними депутатами 23 листопада проект закону містив норму про подальше підвищення зазначеного податку: з 2020-го до 15 грн/тонна, з 2021-го до 20 грн/тонна, з 2022 року  до 25 грн/тонна. Не можна підміняти утримання тарифів на тепло шляхом зниження податку. Потрібно знаходити інші способи зниження тарифів, а не робити це шляхом знищення природи, – зазначив Голова ГО "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф" Максим Фролов.

      Читайте також: Ліс зникає – Україна задихається: екологи б’ють на сполох

      При прийнятті першого варіанту податкового документу в офіційному прес-релізі Міністерства фінансів зазначалось, що підвищення екологічного податку покликане стимулювати підприємства до зменшення забруднення навколишнього середовища, а також має наблизити ставки за викиди парникових газів до рівня країна ЄС. Проте вже за два тижні думки депутатів різко змінились. Не треба бути провидцем, аби зрозуміти звідки повіяв такий різкий вітер змін. За даними Мінекології, понад 60% викидів двоокису вуглецю припадає на підприємства енергетики. Близько 70% теплових електростанцій належать ДТЕК.

      Максим Фролов поділився :

      Фінансовий аналітичний центр Carbon Tracker оприлюднив звіт, де зазначається, що теплова генерація в Україні є найбільш неефективною і найбільш дорогою в світі. Середній тариф для українських ТЕС за мегават-годину становить 70 доларів, тоді як у найближчих конкурентів України в рейтингу найдорожчої теплової генерації (Європейського Союзу, Південної Кореї та Японії) тариф становить від 50 до 60 доларів за МВт-год. Найменший тариф для ТЕС в Індонезії: 40 доларів за МВт-год.

      Прикро і дивно водночас, що після мільярдних інвестицій на реконструкцію і модернізацію станцій, які включалися в тарифи, Україна має найменш ефективні у світі вугільні електростанції з найвищими тарифами у світі.

      Якщо розібратись по суті, збори за викиди йдуть виключно у держбюджет. А на місцях для поліпшення екології нічого не залишається. Але відтепер ще й держбюджет не буде нічого отримувати. Україні потрібен закон на кшталт американського закону про "Суперфонд". Щоб усі кошти залишалися в регіонах і йшли виключно на цільове використання охорону природи.

      Читайте також: Підвищення екоштрафів у 100 разів – шлях до збереження здоров'я нації

      Автор: Все про екологію
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Податки Міністерство екології Екологія
      Джерело: 24 Канал
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