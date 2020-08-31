В Раді знову хочуть внести зміни у Виборчий кодекс: вони стосуються роботи поліції
Верховна Рада має намір внести зміни до Виборчого кодексу перед місцевими виборами 2020. Зміни стосуватимуться низки технічних моментів, серед яких – робота правоохоронців під час виборчої кампанії.
Таку інформацію в коментарі виданню "РБК-Україна" підтвердив заступник голови комітету з питань державної влади Олександр Качура.
Актуально Місцеві вибори 2020: ЦВК оголосила про старт виборчої кампанії з 5 вересня
Що саме хочуть змінити депутати у Виборчому кодексі
- У міністерстві внутрішніх справ просять скоротити термін охорони виборчих дільниць напередодні голосування до трьох днів. Відзначимо, що зараз правоохоронці до охорони приступають за вісім днів.
- Цю ініціативу парламент хоче розглянути однією з перших. За словами Качури, за ці зміни комітет вже проголосував.
- Він також зауважив, що в Україні немає стільки поліцейських, щоб охороняти ділянки протягом довгого часу.
У нас не залишиться кому стежити за порядком на вулицях,
– вважає депутат.
Місцеві вибори 2020: що треба знати
- 11 серпня ЦВК сформувала 532 територіальні виборчі комісії для проведення місцевих виборів.
- Верховна Рада на засіданні 15 липня проголосувала за постанову про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня.
- Вибори депутатів місцевих рад і селищних, сільських, міських голів, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
- Відтак, вибори на тимчасово окупованих територіях України призначать згідно зі встановленими законами порядками за умови припинення окупації та агресії Росії проти України.
- Участь зможуть взяти не всі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування.
- У "Слузі народу" кажуть, що місцеві вибори 25 жовтня 2020 року можуть не відбутися лише в тому випадку, якщо в Україні введуть надзвичайний стан.
Основні зміни під час голосування: головне
- По мажоритарці можна обиратись лише у селах, селищах міського типу та містах з населенням до 10 тисяч осіб.
- Вибори в більших населених пунктах та радах вищого рівня відбуватимуться за пропорційною системою.
- Списки будуть відкритими. Можливості самовисуватись нема. Списки формуються виключно політичними партіями.
- У виборця є можливість обрати саме того представника політичної сили, якого він хоче бачити у раді.
До речі Якщо не введуть надзвичайний стан: місцеві вибори відбудуться навіть у червоній зоні