Не все так однозначно: в Повітряних силах прокоментували заяви про "радіоактивні" дрони

Безпілотники з ураном, про які нещодавно повідомляли в мережі, не є "радіоактивними" у звичному розумінні. Насправді ж йдеться про компоненти зі збідненого урану, який є неактивним.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі для Новини.LIVE.

Чи справді у ворога є радіоактивні дрони?

Днями в СБУ повідомили, що на уламках ракети, яку російські війська поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину, виявили підвищений радіаційний фон.

Йдеться про фрагменти російської ракети класу "повітря-повітря", їх знайшли поблизу села Камка.

Зафіксований фахівцями СБУ рівень гамма-випромінювання був на рівні 12 мкЗв/год, а нормальний природний фон становить 0,1-0,2 мкЗв/год.

Юрій Ігнат пояснив, що причиною випромінювання є елементи старої радянської авіаційної ракети Р-60, яка має сердечник зі збідненого – тобто неактивного – урану.

Це сплав, там же ж неактивний цей уран. Здається, в соцмережах вже все люди розписали, пояснили, що це просто стандартний сплав, який використовується у цій старій радянській ще ракеті,

– додав начальник управління комунікацій Повітряних сил.

"Радіоактивну" знахідку також прокоментували в Defence Express. Аналітики пояснили, що такий матеріал обрали через його високу щільність, адже це дає змогу створювати компактні, але важкі елементи, що особливо важливо для ракети з бойовою частиною масою лише 3 – 3,5 кілограми.

Крім того, збіднений уран має пірофорні властивості – тобто може самозайматися за температури понад 300 градусів. Це дозволяє додатково підвищити ефективність ракети під час ураження повітряних цілей.

Цікаво! Подібний підхід із використанням збідненого урану застосовували і в ракеті ближнього радіуса дії класу "повітря – повітря" Р-73. У відкритих джерелах згадується, що в її бойовій частині масою 7,3 кілограми використовувалися стержневі елементи з цього металу.

Зранку в четвер, 21 травня, вибухи лунали в Дніпрі. Через ворожу атаку в місті була понівечена квартира на 5 поверсі п'ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею також пошкоджені кілька сусідніх будинків – там повилітали вікна.

Станом на 07:30 повідомлялося про двох постраждалих – 58-річну і 35-річну жінок, вони лікуватимуться амбулаторно.

Окрім обласного центру, під ударом також був Кривий Ріг. Там внаслідок атаки понівечене підприємство, поранень зазнав 34-річний чоловік.

Того ж дня вибух прогримів у Миколаєві. У цей час моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку міста з південного напрямку. Станом на момент публікації місцева влада не повідомляла про наслідки атаки та можливі влучання.