Кожен новий етап конфронтації навколо Карабаху схожий на попередній. Сторони обіцяють перемогти, інформаційний простір переповнений неперевіреними фактами, вірмени і азербайджанці по всьому світу ображають один одного і ніхто не задається питанням – а що ж станеться в разі перемоги? Далі читайте російською мовою.

В 1988 году конфликт в Карабахе еще можно было обсуждать в категориях исторического и этнического противостояния. Можно было говорить, что территории с преимущественно армянским населением вошли в состав соседнего Азербайджана исключительно благодаря особым отношениям большевистской России и кемалистской Турции, – пишет Виталий Портников для Грани.ру.

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Филигранная работа системы!

Но сейчас очевидно, что Ленин и Сталин меньше всего думали об Ататюрке и больше всего – о себе и о судьбе создаваемой ими империи. Ведь сколько таких ловушек был наставлено для союзных республик по всему новому государству!

Достаточно посмотреть на политическую карту СССР, на все эти бесконечные анклавы, эксклавы, на присоединения к одной республике районов с этническим преобладанием населения соседней, на границы, проводимые так, чтобы ни одна из союзных республик не могла чувствовать себя уверенно после провозглашения независимости – включая Россию, между прочим. Все это делалось не просто так, каждая линия проводилась со смыслом.

Вопрос ведь даже не в том, что Карабах вошел в состав территории Азербайджана, а в том, как он вошел – чтобы не было никакой общей границы с Арменией, даже намека на нее. И в то же время Нахичевань вошла в состав Азербайджана, но уже без общих границ с ним. Какая филигранная работа!

Как получилось, что Россия до сих пор влияет на Кавказ?

И это еще не все. Ведь были же районы-анклавы Армении в Азербайджане и районы-анклавы Азербайджана в Армении. После начала карабахской войны население их покинуло, но, тем не менее, и эти ловушки существовали.

Карабах стал одним из сработавших капканов. И для армян, и для азербайджанцев – пусть даже оба народа не отдают себе в этом отчет.

Да, главной идеей большевиков было раз и навсегда исключить возможность независимости оккупированных ими Армении и Азербайджана. Это не удалось. Но благодаря сталинскому капкану путинская Россия до сих пор имеет беспрецедентные и несоразмерные возможности для влияния на Кавказе. И будет иметь их до тех пор, пока Армения и Азербайджан не выпутаются из карабахской ловушки и не окажутся способны к договоренностям и установлению добрососедских отношений.

Что будет, если победит Азербайджан?

Именно поэтому сторонам стоит задать себе вопрос о плодах их будущих побед. Ну, предположим, победит Азербайджан. Территории, контролируемые сегодня армянами, будут от них очищены, территориальная целостность Азербайджана восстановлена, на возвращенные территории вернется азербайджанское население.

Это победа? С точки зрения перспектив Азербайджана – очень сомнительная. Армения превратится в настоящую российскую крепость, жаждущую реванша. И с ее помощью Кремль будет играть и с Азербайджаном, и с Турцией, ограничивая прежде всего возможности для развития Азербайджана.

При этом не нужно думать, что мировое сообщество будет сочувственно относиться к проблемам Баку. Потому что сама очистка территории Карабаха от армянского населения – только не надо говорить, что оно там останется и будет счастливо жить, – приведет к такому удару по репутации азербайджанского государства, от которого оно не сможет оправиться десятилетиями.

Будут многочисленные иски, касающиеся военных преступлений, трибуналы, фотографии убитых детей и женщин, проведение параллелей между 1915-м и 2020-м годом. Будут террористические акты и подготовка новой войны за Карабах. И никакое международное право Азербайджан от этого не защитит.

Более того, любой шаг Азербайджана в сторону цивилизованного мира будет заканчиваться новой войной – уж об этом в Москве позаботятся.

А если победит Армения?

Предположим, победит Армения. Сохранит те территории, которые сегодня контролируются Карабахом. Докажет свою способность отстаивать статус-кво в регионе. И что дальше? А дальше – продолжение азербайджанской и турецкой блокады, сохранение практически полной зависимости от России, маргинализация экономики, дальнейшее обнищание населения и его выезд на заработки в Россию.

Ни один азербайджанец и ни один армянин не поблагодарит меня за этот текст. Ну и пусть. Я все равно допишу его для народов, которым я глубоко сочувствую. Прошу вас, выберитесь наконец из ловушки, в которой вы оказались.

Поймите, что пока вы будете ненавидеть друг друга, будущего у ваших народов, у ваших государств попросту нет.

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Да и настоящего, если честно говорить, тоже нет. Ваше настоящее – это перманентная война, которой дирижируют из Кремля. Российские рубли, которые продолжают зарабатывать ваши обездоленные соотечественники, и русский язык, с помощью которого они поносят друг друга. Авторитарные режимы, которые ничего не меняют, и восстания, которые ни к чему не приводят. Унылый бег уставшей белки в проржавевшим колесе. Вернее, двух ненавидящих друг друга белок.

Источник: Грани.ру