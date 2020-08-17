У Верховну Раду внесено законопроєкт, яким парламентарі пропонують заборонити посадовцям та членам їхніх родин мати рахунки в іноземній валюті як в українських, так і в закордонних банках.

Чи має шанси цей проєкт закону бути ухвалений та чому така заборона не є конституційною, – в матеріалі 24 каналу.

Бідні посадовці

Українські чиновники часто розповідають, наскільки вони бідні, тому живуть за рахунок дружин чи стареньких батьків, які є вельми успішними в бізнесі людьми. Водночас, парламентарі не залишають надії проконтролювати гроші високопосадовців. Нещодавно, у Верховній Раді було зареєстровано проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за порушення заборони відкриття рахунків в банках в іноземної валюті)" ( № 3940).

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Цим проєктом пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтею, яка встановить відповідальність за порушення обмежень щодо відкриття посадовцями валютних рахунків, володіння іноземною валютою та цінними паперами.

Автори проєкту пропонують за порушення обмежень, встановлених законом, щодо відкриття посадовими особами та членами їх сімей рахунків в банках в іноземній валюті або в банках за межами України чи володіння іноземною валютою та цінними паперами, вартість яких визначена в іноземній валюті. За це порушення пропонується штрафувати посадовця на суму від 170 до 255 тисяч.



Депутати хочуть посадовцям заборонити мати рахунки у валюті / Фото з сайт ВРУ

Якщо посадовець протягом року знову вчинить таке ж правопорушення тоді йому загрожуватиме штраф у розмірі 255-340 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися визначеними видами діяльності строком на 1 рік.

Варто зазначити, що цей проект слід розглядати у системі з проектом закону "Про внесення змін до закону "Про Національний банк України" (щодо заборони відкриття керівництвом Нацбанку рахунків в банках в іноземної валюті)", який також подано 28 липня 2020 року депутатом Олександром Дубінським,

– зазначає адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін.

За цим законопроєктом він, зокрема, пропонує заборонити членам Ради Національного банку, Голові Національного банку, першому заступнику та заступникам Голови Національного банку та членам їх сімей:

відкривати рахунки в банках в іноземній валюті;

відкривати за межами України валютні рахунки;

володіти готівковими коштами в іноземній валюті;

володіти цінними паперами, вартість яких визначена в іноземній валюті.

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Пан Дубінський переконаний, що аналіз окремих декларацій національних публічних діячів, в тому числі, голови та членів правління (теперішніх та колишніх), членів Ради НБУ, демонструє наявність у них значних обсягів грошей на банківських рахунках в іноземній валюті, а також рахунків в банківських установах за межами України. Це може свідчити про недовіру керівництва Нацбанку до української валюти та, про відсутність зацікавленості, зокрема й матеріальної, у забезпеченні стабільності національної валюти.

Однак, говорити про ці два законопроєкти з точки зору права досить складно.

Неконституційна заборона

Повертаючись до переліку осіб, яким, на думку пана Дубінського, необхідно заборонити відкривати рахунки в іноземній валюті, у Дениса Головіна виникає низка питань. Наприклад, відповідно до чинного законодавства України до складу Ради Національного банку входять члени Ради НБУ, призначені парламентом та президентом. Тоді чому б не заборонити й нардепам відкривати рахунки в банках в іноземній валюті чи робити це за межами України? Якщо вже так хвилюватися про те, "що ж подумає український народ", то ім’я нардепів – завжди на слуху, а про те, хто входить до складу Ради Нацбанку, якщо й знає хтось – то й добре.

З цього випливає й теза про дискримінацію.

Відповідно до Конституції, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України всі люди, незалежно від їх певних ознак, мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації,

– додає Денис Головін.

Погоджуєтся з адвокатом і економічний експерт Олег Пендзин. Він задається запитання – чому саме їм хочуть заборонити мати такі рахунки?



Високопосадовці завжди знайдть можливість сховати валюту / Фото 24 каналу

Експерт додає, що на всіх українців розповсюджується дія Конституції, тому виникає питання – на підставі чого його хочуть урізати в правах посадовців? Вони ж не порушували закон, йдучи на роботу на державну службу. Одна справа, коли ми контролюємо видатки чиновників на можливі корупційні діяння, пов'язані з виконанням функцій держави – це нормально. Інша, коли ми починаємо обмежувати їх конституційні права.

Наразі українцям не заборонено відкривати рахунки в іноземній валюті. Посадовці – такі ж само люди, тому їх не можна обмежувати в правах. Нічого спільного з контролем за корупційною діяльністю це не має,

– розповідає Олег Пендзин.

Голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко вважає, що це популістичний законопроєкт.

"Будь-яка заборона, тим більше така принципова, не може ефективно застосовуватись на практиці. Чиновники знайдуть інші інструменти аби її обійти. Такі прямі заборони для людей середнього достатку обходяться важко, а для заможних – ні", – зазначає Олексій Дорошенко.

До речі, одним із суб’єктів, що наділений повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації, є Верховна Рада. Тобто у законотворчій діяльності український парламент повинен неухильно дотримуватися цього принципу. А, виходячи з цих двох законопроєктів, – ситуація зворотна. Це спроба дискримінації вищих посадових осіб Нацбанку.

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Знову ж, відкинувши юридичну науку, одне питання: на який позитивний результат чекати від реалізації викладених вище запропонованих норм? На думку опитаних експертів, жодного. По-перше, яким чином це вплине на стан економіки в цілому? Ніяк, адже це не вирішить реальних проблем в Україні. По-друге, способи зберігати "валюту" іншим чином – є.

Тому такі законопроєкти є безглуздими та непродуманими.