У квитанціях за гарячу воду і тепло з'явиться новий платіж: подробиці

У рахунках на оплату з'явиться окремий рядок за обслуговування загальних лічильників тепла і гарячої води. Таке новвоведення поки стосується лише киян.

Плата за обслуговування нараховуватиметься чотири рази на рік – раз у квартал. Середній розмір внеску становитиме близько 30 гривень, повідомляє пресслужба "Київтеплоенерго".

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Розмір внесків для кожної будівлі затверджений розпорядженням КМДА. Нарахування вводяться для понад 9,6 тисяч будинків Києва.

До законодавчих нововведень внески за технічне обслуговування приладів обліку кияни сплачували у структурі тарифу на тепло. Відтепер внески виключені з тарифу й сплачуються клієнтами окремо,

– зазначив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Вартість зазначеної послуги, відповідно до закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", була видалена з тарифу на опалення і гарячу воду і зазначатиметься в рахунках окремо.

Розмір внеску залежить від трьох факторів: