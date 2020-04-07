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      У квитанціях за гарячу воду і тепло з'явиться новий платіж: подробиці

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      У платіжках буде новий рядок / Фото 24 каналу

      У рахунках на оплату з'явиться окремий рядок за обслуговування загальних лічильників тепла і гарячої води. Таке новвоведення поки стосується лише киян.

      Плата за обслуговування нараховуватиметься чотири рази на рік – раз у квартал. Середній розмір внеску становитиме близько 30 гривень, повідомляє пресслужба "Київтеплоенерго".

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      Розмір внесків для кожної будівлі затверджений розпорядженням КМДА. Нарахування вводяться для понад 9,6 тисяч будинків Києва.

      До законодавчих нововведень внески за технічне обслуговування приладів обліку кияни сплачували у структурі тарифу на тепло. Відтепер внески виключені з тарифу й сплачуються клієнтами окремо, 
      – зазначив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

      Вартість зазначеної послуги, відповідно до закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", була видалена з тарифу на опалення і гарячу воду і зазначатиметься в рахунках окремо.

      Розмір внеску залежить від трьох факторів:

      • типу лічильника;
      • планових витрат на його обслуговування. Вони передбачають: огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку та ремонт приладів обліку;
      • кількості квартир у будинку.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Гроші Новини Києва Опалювальний сезон Тарифи на газ Комунальні послуги
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