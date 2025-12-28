Проблеми будуть і від кількох десятків: генерал-лейтенант пояснив небезпеку нових ракет КНДР

Північна Корея може передати Росії ракети КН-27, раніше вже постачала КН-23, які після модернізації стали точнішими й активно використовуються в обстрілах. Тоді як Україна має обмежену кількість протиракетних систем.

Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що Північна Корея вже використала значну частину боєприпасів, тому масштабні постачання навряд чи відбудуться швидко, проте навіть перші партії створять додаткову загрозу.

Чи зможе Україна протидіяти північнокорейським ракетам?

Росія отримала північнокорейські ракети КН-23, які спочатку мали високий рівень відхилення від цілі, але після спільної роботи з російськими інженерами цей недолік усунули.

"Треба вивчати характеристики ракети КН-27 спільно з союзниками – кількість, якість та можливості протидії. Найкращий варіант – дії на випередження. Хоча відстань велика, ми бачимо, що Сили оборони України вже впливають на далекосхідну частину РФ, завдаючи ударів по військових об'єктах. Це сигнал для відповідної роботи", – сказав Романенко.

Поки ракети цього типу ще не застосовують, Україна має нарощувати протиракетні можливості для знищення балістичних ракет, але їх кількість обмежена – місяць тому з'явилося 2 системи від Німеччини.

Північна Корея приховує свої військові спроможності, тому точних оцінок кількості ракет немає. Навіть початкові постачання будуть достатніми для освоєння та накопичення, що так чи інакше збільшить потенціал Росії для завдання ударів по українських об'єктах.

Аналітика останніх місяців і років війни показує, що Північна Корея використала майже всі артилерійські боєприпаси, зменшилася кількість ракет, хоча вони постійно готуються до війни з Південною Кореєю та американцями. Масштабна допомога Росії відразу навряд чи відбудеться, але як кажуть – лиха біда початок,

– пояснив Романенко.

